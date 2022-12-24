يبحث الكثير من جمهور الكرة المصرية عن موعد مباراة الزمالك والمقاولون العرب، في الدوري المصري، حيث يتطلع جمهور الفارس الأبيض إلى مشاهدة ناديهم منتصرا، كما عهدوا في الفترة الأخيرة بعد أن حصل نادي الزمالك على لقب الدوري لنسختين متتاليتين، وكأس مصر ما يجعلهم في حاجة إلى المزيد من الانتصارات لتحقيق لقب الدوري الثالث على التوالي للمرة الأولى في تاريخ نادي الزمالك.

موعد مباراة الزمالك والمقاولون العرب في الدوري المصري

ويبدأ موعد مباراة الزمالك والمقاولون العرب في الدوري المصري، مساء اليوم الأحد الخامس والعشرون من شهر ديسمبر الجاري، حيث تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت المملكة العربية السعودية، ويستضيف اللقاء ستاد عثمان أحمد عثمان بمقر ذئاب الجبل.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والمقاولون العرب في الدوري المصري

وتنقل شبكة قنوات أون تايم سبورت اللقاء بين نادي الزمالك والمقاولون العرب ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز بشكل حصري.

تردد قناة اون تايم سبورت الناقلة لمباريات الدوري المصري

القمر الصناعي : نايل سات

تردد القناة : 11861

معامل الاستقطاب : رأسي

معامل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ :6/5

مباريات الزمالك المقبلة بعد لقاء المقاولون العرب

ويتبقى للفارس الأبيض مباراة واحدة في شهر ديسمبر الجاري وفي العام 2022 حيث يجمعه لقاء هام بأولاد العم فريق نادي الإسماعيلي وذلك يوم الخميس المقبل الموافق التاسع والعشرون من شهر ديسمبر الجاري، ويستضيف اللقاء استاد القاهرة الدولي وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

كما يستأنف نادي الزمالك لقاءاته في الدوري الممتاز مطلع العام المقبل بمواجهة أمام نادي أسوان وذلك في الثاني من يناير 2023 باستاد أسوان حيث تنطلق المباراه في تمام الساعة 2:45 دقيقه مساءا.

ترتيب نادي الزمالك في الدوري الممتاز

ويحل الذي الزمالك في وصافة جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد نقاط 20 نقطة من ثماني مباريات خاضهم خلال النسخة الحالية حيث تعادل في مباراتين وفاز في 6 مباريات فيما لم يتلقى أي هزيمة خلال الجولات الماضية.