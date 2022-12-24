السبت 24 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

مدير صالة حسن مصطفى يكشف تفاصيل سقوط سور مدرج مباراة الأهلى والاتحاد

سقوط مدرج
سقوط مدرج

كشف مصطفى هدهود، مدير صالة حسن مصطفى، عن تفاصيل انهيار سور أحد المدرجات في صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر، خلال مباراة النادي الأهلي والاتحاد  السكندري في سوبر السلة.

وقال هدهود: "لا وفيات في صالة حسن مصطفى بعد انهيار سور في مدرج الصالة"، مضيفًا: "مدرج صالة حسن مصطفى سليم، ولم ينهر، لكن السور هو الذي سقط، وكان متواجدًا بجانبه نحو 25 مشجعًا".

وتابع: "لدينا 9 إصابات فقط؛ نتيجة سقوط السور في صالة حسن مصطفى، وارتفاع السور كان 3 أمتار"، موضحًا: "السور كان عليه حوالي 25 مشجعًا فقط، وكان تحتهم ناس، ووقعوا على الناس اللي تحتهم".

واستطرد: "التصريح بحضور الجماهير، شمل تواجد 500 مشجع فقط، وحضر منهم حوالي 350 أو 400 فقط داخل صالة حسن مصطفى، مؤكدًا أن الوضع الآن تحت السيطرة، وتم إلغاء المباراة".

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