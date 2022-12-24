السبت 24 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

تفاصيل نجاح ولادة توأم ملتصق من البطن

ولادة
ولادة

كشف الدكتور الشعراوي كمال، مدير مستشفى المنصورة الجامعي، عن تفاصيل نجاح ولادة توأم ملتصق من البطن بمستشفى جامعة المنصورة.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء DMC"، مع الإعلامية إيمان الحصري، والمُذاع عبر فضائية "DMC"، مساء اليوم السبت، إنه من المقرر فصل توأم ملتصق في مستشفى المنصورة الجامعي نتيجة 3 عمليات.

وأوضح أنه يمكن اكتشاف حالة التوأم الملتصق بالسونار، مؤكدًا أن حالة  التوأم الملتصق بجامعة المنصورة الجامعي من أصعب الحالات عالميًا.

وتابع: "من الصعب الحزم بإمكانية فصل التوأم في الوقت الحالي"، موضحًا أن التوأم الملتصق ناتج عن انقسام غير كامل للبويضة المخصبة داخل رحم الأم.

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