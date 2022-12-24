مطارنة الكنيسة الكاثوليكية والشخصيات العامة يتوافدون على كاتدرائية مدينة نصر

توافد عدد من الأباء المطارنة وأعضاء مجلس النواب والشيوخ والشخصيات العامة على كاتدرائية مدينة نصر للأقباط الكاثوليك قبل دقائق من بدء القداس للتهنئة بعيد الميلاد المجيد.

وتحتفل الكنيسة الكاثوليكية بمصر بعيد الميلاد المجيد مساء اليوم السبت الموافق 24 ديسمبر الجارى، حيث يترأس الأنبا إبراهيم إسحق قداس عيد الميلاد المجيد مساء 24 ديسمبر بكاتدرائية السيدة العذراء مريم بمدينة نصر، على أن يستقبل صباح 25 ديسمبر المهنئين بعيد الميلاد المجيد بالدار البطريركية بكوبري القبة، والذي يأتي على رأس المهنئين البابا تواضروس الثاني.

ويحتفل المسيحيون الكاثوليك والبروتستانت وعدد من الطوائف الأخرى، مساء اليوم، بليلة عيد الميلاد المجيد، واحتفالات الكريسماس، احتفالًا بذكرى ميلاد يسوع المسيح، وهو الذكرى التي تختلف توقيتها بين الكنائس الغربية والكنيسة الشرقية التي تحتفل به في 7 يناير من كل عام.