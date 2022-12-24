السبت 24 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

مطارنة الكنيسة الكاثوليكية والشخصيات العامة يتوافدون على كاتدرائية مدينة نصر

خلال فعاليات القداس
خلال فعاليات القداس

توافد عدد من  الأباء المطارنة وأعضاء مجلس النواب والشيوخ والشخصيات العامة على كاتدرائية مدينة نصر للأقباط الكاثوليك قبل دقائق من بدء القداس للتهنئة بعيد الميلاد المجيد.

وتحتفل الكنيسة الكاثوليكية بمصر بعيد الميلاد المجيد مساء اليوم السبت الموافق 24 ديسمبر الجارى، حيث يترأس الأنبا إبراهيم إسحق قداس عيد الميلاد المجيد مساء 24 ديسمبر بكاتدرائية السيدة العذراء مريم بمدينة نصر، على أن يستقبل صباح 25 ديسمبر المهنئين بعيد الميلاد المجيد بالدار البطريركية بكوبري القبة، والذي يأتي على رأس المهنئين البابا تواضروس الثاني. 

ويحتفل المسيحيون الكاثوليك والبروتستانت وعدد من الطوائف الأخرى، مساء اليوم، بليلة عيد الميلاد المجيد، واحتفالات الكريسماس، احتفالًا بذكرى ميلاد يسوع المسيح، وهو الذكرى التي تختلف توقيتها بين الكنائس الغربية والكنيسة الشرقية التي تحتفل به في 7 يناير من كل عام.

الأباء المطارنة أعضاء مجلس النواب الشخصيات العامة كاتدرائية مدينة نصر بدء القداس

رئيس التحرير

وائل لطفي

«كابيتانو مصر».. نموذج لإعلام التنمية

الأكثر قراءة

الباز: قانون الأحوال الشخصية يكتب نهاية الطلاق الشفهى فى مصر

كشف غموض مقتل عامل على يد صديقه فى مشاجرة بالقليوبية

محمود عباس: لن نقبل بمواصلة ممارسات الاحتلال باستهداف الوجود المسيحى فى فلسطين

إصابة 3 أشخاص في حادث انقلاب توك توك بالمحلة

غدا.. محاكمة 19 متهما فى القضية المعروفة إعلاميا بـ«أحداث شغب السلام»

أمن القليوبية يكشف غموض مقتل ربة منزل على يد زوجها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نبيل عبدالفتاح

فى مديح عوالم العزلة والكتابة «2-1»

ماجد حبته

موانئ النيل.. هبْد مزدوج!

د.أحمد الخميسى

رجال وسجاير

د. منى حلمى

عبادة الميكرفون صناعة الكفار

بسنت حسن

«سبيلبرغ».. لا يكذب ولكنه يتجمل

محمد السيد

«كابيتانو مصر».. حلم العالمية بعيون «المتحدة»

أحمد الصغير

خدعونا فقالوا «التراث الإسلامى قد تمت تنقيته من الإسرائيليات»!

ماجد حبته

عيد النصر.. المصرى الخالص

صور

الزمالك يعبر «الحدود» برباعية في الدوري

مباراة الأهلى وفاركو في الدوري المصري

مباراة الأهلي وفيوتشر في الدوري

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تحذر من مخاطر اتساع أنشطة الاستيطان مع تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة

إصابة عشرات الفلسطينيين خلال مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلى فى نابلس وقلقيلية

أبومازن يدعو المجتمع الدولى لوقف جرائم الاحتلال الإسرائيلى