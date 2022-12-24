مطران الأسقفية مصليًا لمصر: نصلي أن يمنح بلادنا سلامًا وبركات وفيرة

صلى الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة الكنيسة الإنجليكانية لأجل مصر في قداس عيد الميلاد المجيد قائلًا: “نصلي أن يمنحنا الله سلامًا وبركة”.

وتابع في عظة القداس: “أقدم شكر خاص لكل رجال الشرطة الذين بذلوا جهدًا كبيرًا لنحتفل بأمان”.

وردد رئيس الأساقفة: “نصلي لأجل مصر فنحن نعيش بناء مشروعات عملاقة فالدولة تعيش نهضة هائلة على جميع الأصعدة فلنرفع صلواتنا للسماء من أجل ذلك ولأجل أن نبقى أمنين وسط ظروف العالم من حولنا”.

وأعرب المطران عن شكره للرئيس السيسي وللحكومة المصرية التي تقود طفرة في الرخاء وتبني إنجازات ضخمة.