السبت 24 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

غدا.. جامعة سوهاج تستقبل فريق المراجعات الخارجية لاعتماد 7 كليات والإدارات المركزية

ارشيفية
ارشيفية

تستقبل جامعة سوهاج غداً فريق المراجعات الخارجية لاعتماد الإدارة المركزية، وعدد 7 كليات هي العلوم، الطب البشري، التمريض، الصيدلة، الآداب، الزراعة، التجارة، للحصول على شهادتي الأيزو 9001:2015 من الهيئة الوطنية للاعتماد ايجاك والمنتدى الدولي للاعتماد IAF، وكذلك شهادة الأيزو 21001:2018 من هيئة الاعتماد ايجاك.

وأوضحت جامعة سوهاج فى بيان لها أنها تعد أول جامعة مصرية تتقدم للحصول علي الاعتماد الدولي لشهادتي الأيزو 9001:2015 وشهادة الايزو 21001:2018 لإدارة المؤسسات التعليمية للإدارة المركزية وعدد 7 كليات، وهذا يبرهن علي مدي البذل والعطاء والجهد المخلص من كافة منسوبي الجامعة ذات الصلة بمتطلبات الاعتماد الأكاديمي والدولي والالتزام بالمعايير الأكاديمية والدولية والمؤسسية من أجل تحقيق أهدافها الإستراتيجية ورسالتها العلمية، والتي تتماشى وتتطابق مع سياسات وزارة التعليم العالي.

من جانبها أضاف الدكتور جمال سرور، المدير التنفيذي لمشروع الأيزو ومدير إدارة التقييم وتطوير الأداء الجامعي، أن زيارة فرق المراجعة سيبدأ غداً الأحد بكليتي التجارة والآداب، ثم زيارة كليتي الزراعة والتمريض يوم الاثنين الموافق 26 ديسمبر الجاري، و كليتي الطب والعلوم يوم الثلاثاء الموافق 27 من نفس الشهر، وتختتم الزيارة فعالياتها بكلية الصيدلة والإدارات المركزية وذلك يوم الأربعاء الموافق 28 ديسمبر الجاري.

2022 الإدارة المركزية الاعتماد الدولي الاعتماد الإعلامي البذل والعطاء التاسعة

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غدا.. جامعة سوهاج تستقبل فريق المراجعات الخارجية لاعتماد 7 كليات والإدارات المركزية

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