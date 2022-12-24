بيت الشعر يختتم أمسياته لعام 2022 باستضافة شعراء كفر الشيخ

يختتم بيت الشعر، مركز إبداع الست وسيلة التابع لصندوق لقطاع صندوق التنمية الثقافية، آخر أمسياته الشعرية للعام 2022، بإقامة ندوة شعرية لشعراء كفر الشيخ وهم كالتالي:

أحمد زكي شحاتة، إسلام باجول، بسمة شعبان، علاء شلبي، فكري ناصر، كريم مقلد، كيرلس سعيد، محمد الصيفي، محمد عامر، يوسف الصيا، وذلك في تمام الساعة السادسة مساء غدا الأحد الموافق 25 ديسمبر الجاري .

أما عن بيت الست وسيلة

يقع هذا المنزل بمنطقة الأزهر ملاصقاً من الناحية الجنوبية الشرقية لمنزل الهراوي، ومطلاً بواجهته الشمالية الشرقية (الرئيسية) على حارة الست وسيلة.

وبني المنزل عام (1074 هـ 1664م) كما كتب على إزار كتابي بسقف المقعد يشير إلى أن هذا المنزل يمتلكه عبد الحق وشقيقه لطفي أولاد محمد الكناني وهما من شيدا هذا المنزل وأن الست وسيلة هي آخر من امتلكته وهذا المبنى حالياً ملكية المجلس الأعلى للآثار.