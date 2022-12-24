بتكلفة 45 مليون جنيه.. الانتهاء من خطة رصف الطرق في 3 أحياء بالإسكندرية

أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أن مديرية الطرق والنقل بالمحافظة بقيادة المهندسة أمل محمود، أنهت بنسبة 100% خطة رصف الطرق لهذا العام في 3 أحياء هم (عامرية أول وعامرية ثان، وغرب) وذلك بإجمالي 58 شارع؛ يأتي هذا في إطار اهتمام المحافظة برصف الشوارع لرفع العبء عن كاهل المواطنين وتحقيق السيولة المرورية والأمن والسلامة.

وأشار إلى أنه تم تكليف المهندسة أمل محمود بالاهتمام بالمناطق الأشد احتياجًا لرصف الطرق، وإعادة الشيء لأصله والاهتمام بإظهار شوارع المدينة بالمظهر الذي يليق بها أمام أهلها وزوارها.

وأكد المحافظ أن جميع أجهزة المحافظة تعمل جاهدة لتحقيق مطالب المواطنين والاستجابة لشكواهم، وخاصة فيما يتعلق بتطوير شبكة الطرق والعمل على رفع كفاءتها وترميم الشوارع المتهالكة، لافتاً إلى أنه تم تخصيص نحو 45 مليون جنيه ضمن الخطة الاستثمارية السنوية لرصف الطرق في الأحياء الثلاثة.

ومن جانبها أوضحت المهندسة أمل محمود، أنه خلال العام الحالي تم رصف 9 شوارع بنطاق حي عامرية أول، و6 شوارع بنطاق حي عامرية ثان، بالإضافة إلى 43 شارع بحي غرب، مشيرة إلى أن خطة رصف الطرق مازالت مستمرة في باقي الأحياء.

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