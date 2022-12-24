السبت 24 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

بتكلفة 45 مليون جنيه.. الانتهاء من خطة رصف الطرق في 3 أحياء بالإسكندرية

الانتهاء من خطة رصف
الانتهاء من خطة رصف 3احياء بالإسكندرية

أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أن مديرية الطرق والنقل بالمحافظة بقيادة المهندسة أمل محمود، أنهت بنسبة 100% خطة رصف الطرق لهذا العام في 3 أحياء هم (عامرية  أول وعامرية ثان، وغرب) وذلك بإجمالي 58 شارع؛ يأتي هذا في إطار اهتمام المحافظة برصف الشوارع لرفع العبء عن كاهل المواطنين وتحقيق السيولة المرورية والأمن والسلامة.

وأشار إلى أنه تم تكليف المهندسة أمل محمود بالاهتمام بالمناطق الأشد احتياجًا لرصف الطرق، وإعادة الشيء لأصله والاهتمام بإظهار شوارع المدينة بالمظهر الذي يليق بها أمام أهلها وزوارها.

وأكد المحافظ أن جميع أجهزة المحافظة تعمل جاهدة لتحقيق مطالب المواطنين والاستجابة لشكواهم، وخاصة فيما يتعلق بتطوير شبكة الطرق والعمل على رفع كفاءتها وترميم الشوارع المتهالكة، لافتاً إلى أنه تم  تخصيص نحو 45 مليون جنيه ضمن الخطة الاستثمارية السنوية لرصف الطرق في الأحياء الثلاثة.

ومن جانبها أوضحت المهندسة أمل محمود، أنه خلال العام الحالي تم رصف 9 شوارع بنطاق حي عامرية أول، و6 شوارع بنطاق حي عامرية ثان، بالإضافة إلى 43 شارع بحي غرب، مشيرة إلى أن خطة رصف الطرق مازالت مستمرة في باقي الأحياء.

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الإسكندرية رصف الشوارع 45 مليون جنيه الانتهاء من خطة الرصف 3احياء بالإسكندرية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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