عقب تصدرها التريند.. أبرز المعلومات عن زيزي عادل

تصدرت الفنانة زيزي عادل، محركات التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وموقع البحث "جوجل"، بعد ظهورها مساء أمس، ضيفة ببرنامج «كلام الناس» الذي تقدمه الإعلامية ياسمين عز عبر قناة «mbc مصر»، وحديثها عن اعتزالها وارتدائها الحجاب وغيرها من الأمور.

ويرصد "الدستور" أبرز المعلومات عن زيزي عادل في سياق السطور التالية:-

أعلنت الفنانة زيزي عادل اعتزالها الفن في إبريل من هذا العام الجاري، وهي من مواليد محافظة القاهرة، ولدت في عام 1987، في الـ 26من أكتوبر، أي تبلغ من العمر 35 عاما، هي الأخت الكبري لـ 3 شقيقات وهن "غادة، ندى، غدير".

تخرجت زيزي من معهد الموسيقى العربية، إلا أن حياتها الفنية بدأت من قدرتها على الغناء في كورال المدرسة، وغنت في عيد الأم وهي في سن العاشرة من عمرها أغنية "زي الربيع".

تعتبر زيزي عادل بدايتها الفنية الحقيقية، من خلال بدايتها مع برنامج المسابقات "ستار أكاديمي 2" عام 2004، أي منذ حوالي 18 عاما مضوا، ورغم طول هذا المشوار إلا أنها قدمت خلال مشوارها الغنائي 3 ألبومات غنائية فقط، وهي كانت من تلحن لنفسها.

كما أنها أصدرت أول ألبوماتها بعنوان "واحدة طيبة" عام 2007 مع روتانا، وألبومها الثاني "وعد عليا" عام 2009، وألبومها الثالث "أنا أنثى" عام 2015.

قدمت 9 كليبات غنائية في مسيرتها الغنائية وهم: "حب مش محسوب عليا"، "وعد عليا"، "واحدة تانية"،"شايلاهالك"،"عيبوه كتير"،مازال البحث جاري"، "محتاجة وجود راجل"، "مستغربة"، "أبسط نفسك".

كما قدمت أغنيتين منفردتين وهما "شايلاهالك" و"تعودت عليك"، وغابت عن الساحة الغنائية لمدة 7 سنوات بسبب مرض والدها ورحيله، حتى أتى شهر إبريل من هذا العام الجاري 2022، وتعلن اعتزالها قائلًة: "ببعد عن الفن عشان بقرب من ربنا، ولقيت إن القرآن بيقولي إني لازم أكون ست ملتزمة".