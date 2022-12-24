طلعت مصطفى: افتتاح أحدث فروع «هوم سنتر» فى أوبن إير مول مدينتى

قامت مجموعة طلعت مصطفى، و"هوم سنتر"، الشركة الرائدة في مجال المفروشات المنزلية متعددة القطاعات والأكبر من نوعها في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وشبه القارة الهندية، بافتتاح أحدث فروع "هوم سنتر" في أوبن مول بمدينتي.



وحضر الافتتاح الأستاذ عمر هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال بمجموعة طلعت مصطفى، والدكتور جريج بودو، مساعد نائب الرئيس التنفيذي لقطاع المراكز التجارية، والأستاذ شريف أرتيزان، رئيس قطاع تطوير الأعمال، وعن "هوم سنتر"، الأستاذ/ محمد مرسي، المدير العام الإقليمى لـ"لاند مارك جروب"، الشركة المالكة للعلامة التجارية "هوم سنتر" .

وافتتحت "هوم سنتر" أول فروعها في عام 1995 بدولة الإمارات العربية المتحدة. واليوم، يضم "هوم سنتر" سلسلة واسعة تشتمل على أكثر من 68 محلاً منتشراً في الإمارات، السعودية، البحرين، مصر، الكويت، عُمان وقطر . وطبقاً للمعايير الدولية، يضم "هوم سنتر" منتجات مستوردة من أكثر من 50 دولة حول العالم. وباعتباره وجهة التسوق المنزلية المفضلة في المنطقة، يقدم "هوم سنتر" مجموعة كبيرة ورائعة من الأثاث والمفروشات المنزلية والاكسسوارات المنزلية المتنوعة وأدوات المطبخ. ويوفر "هوم سنتر" المفروشات العصرية المبتكرة وأحدث تصميمات الأثاث المنزلي بأسعار مناسبة تلبي مختلف الأذواق، من الأثاث التقليدي إلى الأثاث الحديث.

ويعد أوبن آير مول - مدينتي واحداً من أكبر وجهات التسوق المتطورة التي تتبع أسلوب الحياة العصري في مصر والشرق الأوسط ، ويمتد بمساحة إيجارية تبلغ نحو92 ألف متر مربع ، ويضم 8 مبان بها أكثر من 300 براند تجاري. ومنذ افتتاحه في عام 2019 يوفر المركز التجاري تجربة تسوق ممتعة للزائرين في الهواء الطلق وسط المسطحات الخضراء الشاسعة المطلة على البحيرات الصناعية.

ويوفر الأوبن إير مول تجربة فريدة للتسوق من أفضل العلامات التجارية التي تتضمن مختلف الأنشطة التجارية، منها الأزياء والملابس الرياضية والأدوات المنزلية والأثاث والمجوهرات والاكسسوارات وملابس الأطفال والصحة والجمال، بالإضافة إلى المأكولات والمشروبات.

ويضم أوبن إير مول عدداً كبيراً من العلامات التجارية المعروفة ، مثل كارفور هايبر ماركت وسينما رينسانس مدينتي و"إكستريم لاند" مركز الترفيه العائلي. واحتفل المركز التجاري مؤخراً بافتتاح علامات تجارية كبيرة في مجال الأزياء، مثل زارا وماسيمو دوتي وكيكو ميلانو وستراديفاريوس، ومن المتوقع افتتاح ليفتيز قريباً. ويضم أوبن إير مول أيضاً الـ “Food Hall” أو قاعة الطعام ويتواجد بها 34 علامة تجارية متنوعة لتلبية جميع الأذواق وتشمل أفضل سلاسل المطاعم العالمية والإقليمية والمحلية.





ويضم المول عدد 4 ترام للتجول بين مباني المول المختلفة، بتصميم مستوحى من الترام الموجود بمدينة سان فرانسيسكو الأمريكية.

ويقع أوبن إير مول في قلب مناطق شرق القاهرة على بعد 10 إلى 20 دقيقة فقط بالسيارة من القاهرة الجديدة والعاصمة الجديدة ومدينة الرحاب، وله مدخل خاص من طريق القاهرة السويس السريع، ويتمتع بموقع استراتيجي بالقرب من التجمع الأول والثالث والخامس ليقدم خدمات لما يقرب من 4 ونصف مليون نسمة من سكان تلك المنطقة.