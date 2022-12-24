السبت 24 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

«حب ولا تريند».. القصة الكاملة لحقيقة زواج «البلوجر رهف» من زوج صديقتها

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حالة من الجدل أثارتها البلوجر رهف الشامي، عبر السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي سواء كان عبر "فيسبوك" أو من خلال موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "انستجرام"،  التي خطفت زوج صديقتها بعد زواج دام لخمس سنوات وإنجاب طفل، وذلك بحسب رواية الزوجة.

 

الحكاية بدأت بمجموعة من الصور شاركتها البلوجر "رهف" عبر خاصية الاستوري على صفحتها الرسمية عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "انستجرام"، تحتفل بخطوبتها على زوج صديقتها، ما أثارت غضب متابعيها وروّاد السوشيال ميديا.

 

كانت البلوجر "رهف" تربطها علاقة صداقة قوية بـ"سامح"، منذ عدة سنوات طويلة مضت، حتى تزوجا منذ 5 سنوات بالتحديد، وحضرت الأخيرة زفافه، وتقربت من زوجته حتى أصبحا أصدقاء مقربين، إلا أن العلاقة التي ربطت بين البلوجر رهف وزوج صديقتها كانت علاقة عاطفية وليست صداقة.

 

"رهف" كانت تقترب منها، من أجل أن تقترب من زوجها، كما أنها حذفتها من جميع مواقع التواصل الاجتماعي لكي تنشر صور خطبتها على طليقها وحتى لا تتمكن من التعليق لديها على أي شئ.

 

 

وفي سياق متصلـ رأي البعض من مستخدمي السوشيال ميديا أن هذا الأمر قد يكون متعلق بزيادة المتابعين وروّاد الموقع لدى البلوجر "رهف"، خاصًة أن الكثير من البلوجرز استخدموا هذه الحيل من قبل لتصدر التريند.

 

فكتبت رانيا سعد، من مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلًة: "خلو بالكم دية خطوبة وبس.. يعنى بكل بساطة ممكن تبقى حركة لركوب الترند.. ولا فى جواز ولا خيانة.. بس بقى لنا يومين بنهرى واللى مايعرفوش عرفوها.. وبقينا بدل مابنتابعها لوحدها.. بقينا بنتابع كل أفراد القصة... يا جماعة البلوجر حياتهم قايمة على التشويق والإثارة.. أيوا والله أكل عيشهم .. طيب يجيبو أحداث منين لازم أفكار من برة الصندوق .. وطبعا بيفرحو بأى فكرة تبقى ترند"، وكتبت نشوي من روّاد السوشيال ميديا قائلًة: "هى لسة محتاجة فولورز دى معدية الـ 2 مليون بمراحل".

 

 

زيادة متابعين البلوجر رهف الشامي

وأعلنت البلوجر رهف الشامي، صباح اليوم عن زيادة عدد المتابعين لها عبر السوشيال ميديا خاصًة موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "انستجرام" إلى 100 ألف متابع منذ مساء أمس، حتى وصل عدد المتابعين عبر "انستجرام" إلى 2 مليون شخص، وذلك بعد إعلان خطبتها.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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