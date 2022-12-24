وزير النقل: لا إلغاء لأى قطار حاليًا.. و«تالجو» سيصل أسوان قريبًا

قال الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، إنه لا مساس أو إلغاء لأي قطار من القطارات الأولى والثانية والثالثة المكيفة والقطارات الروسية التي تعمل حاليًا، منوهًا إلى أن الانتهاء من تطوير نظم الإشارات على خط "القاهرة/ الإسكندرية" ساهم في توفير فرصة لتقليل التقاطر بين القطارات، وخلق فراغات بين الرحلات، ما ساعد على إدخال قطارات جديدة بخدمات متميزة.

وأعلن الوزير، في تصريحات صحفية له اليوم، خلال جولته بمحطة مصر برمسيس، عن وصول رحلات قطار تالجو الإسبانية إلى أسوان قريبًا، استعدادًا لتشغيل باقي القطارات تباعًا فور وصولها عقب خضوعها لتجارب التشغيل التجريبي لمدة تصل إلى ٦ شهور بدون ركاب، لافتًا إلى استمرار فجوة بين الإيرادات والمصروفات، وأن قيمة تذكرة قطار تالجو لن تحقق أرباحًا للهيئة الآن لكنه سيُغطي ثمن التشغيل بما يقلل من خسائر الهيئة.

وكان وزير النقل قد شهد انطلاق أول قطارات تالجو الإسبانية الفاخرة بالركاب، اليوم السبت، من محطة رمسيس بالقاهرة إلى محطتي سيدي جابر ومصر بالإسكندرية، وذلك بعد الانتهاء من التشغيل التجريبي للقطار بدون ركاب.

وتتميز قطارات تالجو بتقنيات حديثة متطورة وبالسرعة التشغيلية العالية التي تصل إلى 160 كم/ ساعة، بالإضافة إلى جود أنظمة هوائية لامتصاص الاهتزازات، ما يحقق الراحة التامة للركاب في السرعات العالية وكراسي مخصصة لذوي الهمم، وكذلك وجود شاشات عرض لكل كرسي بعربات الدرجة الأولى ومركزية بعربات الدرجة الثانية، وكذا نظام WIFI ونظام إنذار حريق للحفاظ على سلامة الركاب ودورات مياه بأحدث تصميم وأخرى مخصصة لذوي الهمم وكاميرات مراقبة وغرفة مراقبة لتأمين الركاب وبوفيه متميز يقدم أعلى المستويات لجمهور الركاب.