«حفتر» يعلن فرصة أخيرة لإجراء الانتخابات.. ويؤكد: «وحدة ليبيا خط أحمر»

أكد القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر، أن وحدة ليبيا خط أحمر ولا مساس بها، وليبيا لا تزال واحدة لا تتجزأ، مشددًا على أن القيادة العامة تعلن عن فرصة أخيرة ترسم من خلالها خارطة طريق لإجراء الانتخابات.

وطالب "حفتر" الأمم المتحدة بتحمل مسئوليتها في الأزمة الليبية، مطالبًا جميع الأطراف المعنية باحترام السيادة الليبية وعدم إهانة الليبيين، لافتًا إلى أن القوات المسلحة الليبية أصبحت مدعومة بإرادة الليبيين.

وقال "حفتر" في ساحة الكيش بمدينة بنغازي في الذكرى الـ71 لاستقلال ليبيا: "نذكر بأننا أول من نادي بانتخابات حرة ونزيهة وشفافة وعلى بعثة الأمم المتحدة تحمل مسئوليتها لحل الأزمة الليبية"، فيما أكد على ضرورة توزيع عائدات النفط توزيعًا عادلًا دون تهميش.

حوار ليبي - ليبي

وتابع: نذكر الجميع بأننا حاربنا وهزمنا الإرهاب نيابة عن العالم، داعيًا المدن ومناطق الغرب الليبي إلى حوار ليبي- ليبي ولم شمل الليبيين.

وأضاف: نطمئن عائلة أبو عجيلة مسعود أننا لن نتركهم، ونطالب بإحاطة عن ملابسات اعتقاله، ولا يمكن للشعب أن يظل صامتًا على ما يحدث من إساءة لليبيين في ظل وجود الأجسام السياسية التي عرقلت الانتخابات".

وطالب "حفتر" بالتسامح ونبذ العنف وتغيير الخطاب الإعلامي والديني لتوحيد الصفوف الليبية.

وشهدت ساحة الكيش بمدينة بنغازي، اليوم السبت، توافدا شعبيا كبيرا، وذلك للمشاركة في الاحتفال بذكرى استقلال ليبيا.

«المنفي»: نجدد العهد للمضي قدمًا نحو الاستقرار

في سياق متصل، قال رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، إنهم يستلهمون حكمة المؤسسين الأوائل لليبيا لبناء وطن ديمقراطي.

وأضاف في ذكرى الاستقلال الـ71: "نجدد العهد للمضي قدمًا نحو تحقيق السلام والاستقرار، وبناء وطن ديمقراطي يقوم على المصالحة الوطنية الشاملة والعادلة لكل الليبيين بمختلف توجهاتهم السياسية".