«حقنة برد» تسمم الطفل ياسين بالفيوم.. وأسرته تترقب مصيره

أصيب طفل يُدعى ياسين أشرف ويبلغ من العمر عامين، يسكن بمركز إبشواي بمحافظة الفيوم، بتسمم في الدم وتجمعات دموية، وذلك على خلفية إعطائه حقنة على سبيل الخطأ.

واستقبل مستشفى إبشواي المركزي طفلا يبلغ من العمر عامين، مُصابا بتجمعات دموية بسبب حقنة تم إعطاؤها له في رجله، وتم نقل الطفل لمستشفى التأمين الصحي لتلقي العلاج اللازم.

بداية الواقعة بشعور الطفل "ياسين" بحالة إعياء شديدة، جعلته يدخل فى حالة بكاء مستمرة لا تنقطع، حاول والداه التخفيف عنه وتوجها به إلى أحد الأطباء في منتصف الليل، وشَخص الطبيب حالته بأنه يعانى من جفاف ونزلة برد شديدة، وكتب له العلاج اللازم، وتوجهت أسرة الطفل إلى أحد الجيران في وقت متأخر من الليل لإعطاء ابنهم الحقنة لتهدئة الألم، ولكن تمت بشكل خاطئ أدى لإعياء الطفل وظهور تجمعات دمويه في رجله مكان الحقنة.

وعلى الفور انتقلت الأسرة لمستشفى إبشواي المركزي، ولكن حالة الطفل كانت متأخرة، وتم تحويله إلى مستشفى التأمين الصحي، لتلقي العلاج وسحب الدم الفاسد من جسده، عن طريق بلازما الدم، والطفل الآن محجوز في المستشفى لمتابعة حالته.