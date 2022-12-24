السبت 24 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«زراعة الشيوخ» تناقش إنشاء مصنع فوسفات بالوادي الجديد.. الإثنين

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

تناقش لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب عبدالسلام الجبلي، خلال اجتماعها غدًا الأحد، تقرير الاقتراح برغبة بشأن تمويل أزمة الأعلاف وما يترتب عليه من غلاء في أسعار البيض والدواجن، والمقدم من النائب محمد صلاح البدري.

وفي اجتماع الإثنين، تناقش لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، الاقتراح المقدم من النائب مؤمن معاذ، بشأن إنشاء مصنع للفوسفات بالوادي الجديد.

كما تناقش اللجنة في اجتماعها يوم الثلاثاء المقبل، استراتيجية وزارة الموارد المائية والري نحو الاستفادة القصوى من الموارد المائية المتاحة وتأثيرات التغيرات المناخية على قطاع الري.

وكانت اللجنة ناقشت أزمة تمويل الأعلاف في اجتماعاتها الماضية، وأكد المهندس عبدالسلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، أن ملف الأعلاف من الملفات المهمة التي تركز عليه اللجنة في هذه الفترة، لا سيما وأنه يرتبط بصناعة الدواجن التي تهم الشارع المصري.

وقال النائب إن صناعة الدواجن مرتبطة ارتباط وثيق بالأمن الغذائي من حيث توفير اللحوم البيضاء، والبيض، لافتًا إلى أن دعم هذه الصناعة أمر هام، لتكون قادرة على مواجهة الأزمات، لاسيما في ظل ما شهدته الفترة الأخيرة من أزمات في استيراد الأعلاف وارتفاع أسعارها.

وقال النائب محمد صلاح البدري، مقدم الاقتراح برغبة، إن صناعة الدواجن، أصبحت تمثل خسارة لأصحابها والمشتغلين فيها والبالغ عددهم نحو ٣ ملايين مواطن، بالإضافة إلى أسرهم، بسبب ما تعانيه من تحديات غير مسبوقة.

وشدد النائب على ضرورة توفير الكميات المطلوبة من الأعلاف وضبط الرقابة، مطالبًا بالتحكم في بورصة الدواجن للسيطرة على الأسعار.

لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ النائب عبد السلام الجبلي اقتراح برغبة أسعار البيض والدواجن وزارة الموارد المائية والري

رئيس التحرير

وائل لطفي

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