«القومى للمرأة» يطلق برنامج تثقيف سيدات حى الأسمرات اقتصاديًا

أطلق المجلس القومي للمرأة فعاليات البرنامج التدريبي للتثقيف المالي لتمكين سيدات حى الأسمرات اقتصاديًا، وذلك عبر ثلاثة تدريبات (مدة التدريب ٥ أيام)، تستهدف ٧٥ سيدة بالحي، خلال الفترة من ١١ وحتى ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٢.

يأتي ذلك في إطار جهود المجلس القومي للمرأة لتطوير الخصائص السكانية لأهالى حى الأسمرات.

ويهدف البرنامج التدريبي إلى توعية وتثقيف سيدات حي الأسمرات بجميع الأمور المالية والاقتصادية المطلوبة فى حياتهن اليومية، والتى تمكنهن من إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر.

كما يشتمل البرنامج على تدريس الدليل التدريبي "التعامل الرشيد مع أموالي"، وهو أحد الأدلة التدريبية الدولية المعتمدة من المجلس والصادرة عن منظمة العمل الدولية.

ويتضمن البرنامج عدة موضوعات منها تحديد الأهداف المالية، وكيفية تحقيق التوازن بين الاحتياجات والرغبات، والتعرف على أساليب الادخار المختلفة واختيار الأنسب منها، بالإضافة إلى كيفية استخدام طرق الدفع ومنتجات تحويل الأموال وكيفية التعامل مع المؤسسات المالية وإدارة المخاطر وخدمات التأمين.