السبت 24 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الصحة» تطلق حملة «طرق أبواب» لتقديم خدمات صحة الأسرة بمحافظة أسيوط

الدكتور حسام عبدالغفار
الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن إطلاق حملة «طرق أبواب» لتقديم خدمات صحة الأسرة، والصحة الإنجابية بمحافظة أسيوط، كثاني محافظة بعد الفيوم، وتستمر الحملة حتى نهاية شهر مارس المقبل.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الحملة تأتي في ضوء تكليفات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتحسين الخصائص السكانية ودعم صحة الأسرة المصرية والصحة الإنجابية، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، بالتوسع في خدمات صحة الأسرة بجميع المحافظات لمتابعة السيدات، وتوفير الخدمة في منازلهن بالمجان، للحفاظ على استمرارية إتاحة خدمات صحة الأسرة والصحة الإنجابية بجودة عالية.

وأضاف «عبدالغفار» أنه تم البدء في تنفيذ حملة طرق الأبواب بـ6 مراكز في محافظة أسيوط، شملت «مركز أسيوط، والغنايم والقوصية، وأبنوب، وساحل سليم، وأبوتيج»، وتستمر حتى 31 يناير 2023، لافتًا إلى أنه سيتم تعميم الحملة في جميع مراكز المحافظة خلال شهري فبراير ومارس المقبلين.

من جانبه، نوه الدكتور حسام عباس، رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة، إلى أنه أثناء الحملة يتم تسجيل المنتفعات إلكترونيًا على مستوى الإدارات الصحية، وذلك في إطار تنفيذ مسح صحي من «بيت لبيت» لحصر السيدات في سن الإنجاب، من خلال الاستعانة بالرائدات الريفيات في جميع المربعات السكنية.

وأفاد «عباس» بأن الحملة تهدف إلى إتاحة وتوفير خدمات ووسائل تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، إلى جانب رفع الوعي المجتمعي بأهمية تلك الخدمات في الحفاظ على صحة الأطفال والأمهات والأسرة، علاوة على ابتكار طرق غير تقليدية لجذب وتحفيز المنتفعات على استخدام الوسائل.

وقالت الدكتورة دعاء محمد علي، رئيس الإدارة المركزية لخدمات ووسائل تنظيم الأسرة، إنه تم توفير عيادات متنقلة في التجمعات السكنية، مشيرة إلى توفير كل وسائل تنظيم الأسرة وخاصةً الوسائل طويلة المفعول، وصرفها بالمجان للمنتفعات.

وزارة الصحة حملة طرق أبواب الصحة الإنجابية محافظة أسيوط صحة الاسرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

ليس هناك موضوع

الأكثر قراءة

جرعة مخدرات زائدة تنهي حياة مواطن في كفر الزيات بالغربية

القضاء الإدارى تنظر دعوى أسرة مسيحية لاستعادة الطفل شنودة ووقف تغيير ديانته

سقوط عاطل بحوزته 2 كيلو استروكس بالمطرية

هيئة ميناء الإسكندرية تستعد لمواجهة الطقس السيئ

«الداخلية» تضبط مركزين لعلاج الإدمان بدون ترخيص فى الشرقية والسويس

الأمن العام يضبط 30 قطعة سلاح نارى خلال حملة بأسيوط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

خدعونا فقالوا «التراث الإسلامى قد تمت تنقيته من الإسرائيليات»!

ماجد حبته

عيد النصر.. المصرى الخالص

صفاء النجار

أحمد عبدالمعطى حجازى.. وقفات قاطعة وفواصل براح «3-1»

محمد عبدالعزيز

حين يأخذك الشعر من الكرة.. لا تندم

أحمد غنام

محمد صلاح.. مش فخر العرب!

د. محمد عفيفي

23 ديسمبر: عيد النصر

ماجد حبته

احتفال تنزانى ببصمة مصرية

أميرة عبد الكريم

كرة الثلج المسمومة فى طريقها للنيل من الطفولة

صور

الزمالك يعبر «الحدود» برباعية في الدوري

مباراة الأهلى وفاركو في الدوري المصري

مباراة الأهلي وفيوتشر في الدوري

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تحذر من مخاطر اتساع أنشطة الاستيطان مع تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة

إصابة عشرات الفلسطينيين خلال مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلى فى نابلس وقلقيلية

أبومازن يدعو المجتمع الدولى لوقف جرائم الاحتلال الإسرائيلى