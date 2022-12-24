السبت 24 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

مع بداية تشغيلها اليوم.. أبرز المعلومات عن قطارات تالجو

قطارات تالجو
قطارات تالجو

أعلنت وزارة النقل، عن موعد بدء تشغيل أول رحلات قطارات تالجو الفاخرة بالركاب، وذلك اليوم السبت، والتي تأتي ضمن خطط تطوير منظومة السكك الحديدية، كما حددت مواعيد قطارات تالجو.

وسيكون موعد التشغيل الثابت لقطار تالجو الفاخر يوميًا بدءًا من غد الأحد، الساعة 5.55 صباحًا من محطة مصر بالإسكندرية والساعة 6.05 صباحًا من محطة سيدي جابر، بالإسكندرية متجهًا إلى محطة مصر برمسيس.

وفي السطور التالية، يرصد "الدستور" أبرز وأهم المعلومات عن قطارات تالجو:

أبرز وأهم المعلومات عن قطارات تالجو 

- القطارات الجديدة التابعة لشركة (تالجو) الإسبانية تحتوي على تكنولوجيا حديثة لضمان أمانة وراحة المسافر، وتعد من الشركات العالمية التي لها خبرة كبيرة في تصنيع القطارات طبقًا لأحدث تكنولوجيا القطارات محققة نجاحًا كبيرًا في استمرارية التشغيل حتى وقتنا الحاضر.

- القطارات الأعلى في مستويات الخدمة لجمهور الركاب، وستشكل نقلة نوعية هائلة في قطارات سكك حديد مصر.

- تتميز بتقنيات حديثة متطورة وبالسرعة التشغيلية العالية التي تصل إلى 160 كم / ساعة.

- تشمل أنظمة هوائية لامتصاص الاهتزازات مما يحقق الراحة التامة للركاب في السرعات العالية.

- يتكون قطار تالجو من 15 عربة منها 5 عربات درجة أولى، 8 عربات درجة ثانية، عربة بوفيه، وعربة قوى بالإضافة إلى جرار حديث PRL الأمريكي.

- تم تدريب المهندسين والفنيين في دولة منشأ القطار للتدريب على الاستخدام والصيانة.

- يشمل كل مقعد منضدة لتناول الطعام، ومقاعد عائلية، وتشمل كل عربة 7 كاميرات مراقبة، يتم مراقبتها من غرفة التحكم، وتشمل الغرفة حساسات بالكمبيوتر لكل عربة في حال حدوث عطل لأي عربة يتم تسجيله على الكمبيوتر.

- العربات تشمل مساعدين أفقي ورأسي، فرامل ميكانيكية وثلاثية (ميكانيكي وهواء وكهربائي).
تتضمن العربات وسائل تأمين عالية.

- بها شاشات عرض لكل كرسي بعربات الدرجة الأولى ومركزية بعربات الدرجة الثانية.

- كل عربة تشتمل على مقاعد لذوي الاحتياجات الخاصة، وحمامات لذوى الاحتياجات الخاصة تتضمن تليفون لاستخدامه في حالة الطوارئ لذوى الاحتياجات الخاصة.

- تتمتع بنظام WIFI ونظام إنذار حريق للحفاظ على سلامة الركاب ودورات مياه بأحدث تصميم، وأخرى مخصصة لذوي الهمم وكاميرات مراقبة وغرفة مراقبة لتأمين الركاب، وبوفيه متميز يقدم اعلى المستويات لجمهور الركاب.

وزارة النقل قطارات تالجو تالجو قطار تالجو الفاخر ذوي الهمم

رئيس التحرير

وائل لطفي

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