النشرة المرورية.. انتظام حركة السيارات على الطرق الرئيسية فى القاهرة والجيزة

انتظمت حركة السير بالطرق الرئيسية في محافظتي القاهرة والجيزة، صباح اليوم السبت، بالسيولة والانتظام، وسط انتشار رجال الإدارة العامة للمرور لمواجهة أي تكدس أو معوقات في حركة السير.

وانتظمت حركة السيارات أعلى محاور الجيزة بشوارع الجيزة والنيل السياحى، والهرم والبحر الأعظم ونزلة الدائرى اتجاه الصعيد والوراق والمريوطية وسط انتشار الخدمات بكل الطرق، وانسابت حركة السيارات أعلى الطريق الدائرى ومحور 26 يوليو، ويشهد كوبرى أكتوبر وميدان روكسى ورمسيس وعبدالمنعم رياض ومناطق وسط البلد سيولة مرورية.

وتميزت حركة السير بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهر بالانتظام، وأعلى مناطق كورنيش النيل، وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح بالسيولة والانتظام.

وانسابت حركة السيارات بالطريق الزراعى أمام القادم من مدينة بنها وفي طريقه إلى ميدان المؤسسة ومنطقة المظلات، وكذلك بطول كورنيش النيل من منطقة المظلات وحتى ميدان عبدالمنعم رياض، وسط تواجد رجال المرور لمتابعة الحركة المرورية.