توسيع قاعدة المستفيدين من شبكة الأمان الاجتماعي يتصدر اهتمامات صحف القاهرة

سلطت صحف القاهرة، الصادرة صباح اليوم "السبت"، الضوء على أخبار الشأن المحلي.

وتحت عنوان "توسيع قاعدة المستفيدين من شبكة الأمان الاجتماعي"، ذكرت صحيفة "الأهرام"، أن البنك الدولي، أعلن أمس، تقديم تمويل بـ 500 مليون دولار، لتوسيع قاعدة المستفيدين من برنامج شبكة الأمان الاجتماعي الرائد في مصر، المعروف باسم "تكافل وكرامة" وتوفير سبل أكثر استدامة لكسب العيش.

وأضافت الصحيفة، أن التمويل الجديد يمثل مرحلة ثالثة من التعاون بين البنك الدولي والحكومة المصرية، لدعم إنشاء برنامج للتحويلات النقدية يتسم بالكفاءة والفعالية، وتعريف المستفيدين بالإجراءات التي تحقق دخلا مستداما، ومساعدة المواطنين المستهدفين على الخروج من دائرة الفقر.

ونقلت الصحيفة تصريحات لوزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط والتي أكدت خلالها أن اتفاقية التمويل الجديدة تبنى على النجاح الذي تحقق في المرحلتين الأولى والثانية من برنامج "تكافل وكرامة" في مصر، كما تُعد استهلالا لمرحلته الثالثة من خلال هذا التعاون.

كما أشارت صحيفة "الأهرام" إلى أن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي وجه رسائل طمأنة للطلاب قبل انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول بمختلف فرق النقل والشهادتين الإبتدائية والإعدادية.

وأوضحت أن الوزير طمأن الطلاب، في رسالة عبر إحدى "جروبات أولياء الأمور" على تطبيق "واتس آب" بشأن امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي.. مطالبا أولياء الأمور بتهيئة الطلاب نفسيا للامتحانات والمذاكرة الجيدة دون ضغوط، وذلك ردا على الجدل المثار حول الامتحانات على مواقع التواصل الاجتماعي.

ومن ناحية أخرى، أوضحت "الأهرام" أن مصر تقدمت 10 مراكز في المؤشر العالمي لريادة الأعمال، الصادر عن المرصد العالمي لريادة الأعمال في 2022.

ونقلت الصحيفة عن الدكتورة غادة خليل مديرة مشروع (رواد 2030) قولها "إن مصر من أسرع البيئات الرائدة في نمو عدد الشركات الناشئة، وأنها تحافظ على المركز الأول إفريقيا"، مشيرة إلى أن إجمالي قيمة الاستثمارات بالشركات الناشئة خلال السنوات الخمس الماضية بلغ نحو 5ر1 مليار دولار.

وفي الشأن الدولي، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن التقرير النهائي للجنة المشكلة من مجلس النواب الأمريكي للتحقيق في أحداث اقتحام "الكابيتول" يوم 6 يناير2021، أكد أن الرئيس السابق دونالد ترامب انخرط بشكل إجرامي في "مؤامرة متعددة الأجزاء" لقلب النتائج القانونية للانتخابات الرئاسية الماضية.

وأضافت الصحيفة أن التقرير أوضح أنه فشل في التصرف لمنع مؤيديه من مهاجمة مبنى "الكابيتول"، لينتهي بذلك تحقيق استثنائي استمر 18 شهرا بشأن الرئيس السابق، والتمرد العنيف الذي شهدته الولايات المتحدة قبل عامين.

وأشارت إلى أن التقرير - المكون من 814 صفحة - جاء بعد أن قابلت اللجنة أكثر من ألف شاهد، وعقدت 10 جلسات استماع، وحصلت على ملايين الصفحات من الوثائق.

وتحت عنوان "وزير النقل يبحث التعاون المشترك مع نظيره الكندي"، ذكرت صحيفة "الجمهورية"، أن المهندس كامل الوزير وزير النقل بحث مع نظيره الكندي عمر الجيرة التعاون في مجالات النقل المختلفة، مؤكداً عمق العلاقات المصرية الكندية والتطلع إلى التعاون المشترك بين الجانبين.

وأضافت الصحيفة، أن الوزير الكندي أشاد بالإنجازات والمشروعات الضخمة التي تشهدها مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي مثل العاصمة الإدارية وشبكة الطرق ووسائل النقل الجماعي الأخضر، مشيرة إلى أن الجانب الكندي أكد أنه سينفذ مشروع نقل سككي بطول 1000 كم يمر بالعديد من المدن الكندية، وسيتم طرح الأعمال التنفيذية عن طريق طرح عام.

وأشار كامل الوزير إلى أن الشركات المصرية للبنية التحتية ستتقدم لهذا الطرح، بما لها من خبرة كبيرة في هذا المجال بالتحالف في هذا الطرح مع شركات عالمية.

ومن ناحية أخرى، أكدت الصحيفة أن وزارة المالية نجحت، خلال عام 2022، في تحقيق تحسن ملحوظ في العديد من مؤشرات الأداء الاقتصادي بالرغم من التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي، حيث بات الاقتصاد أكثر تماسكا ومرونة في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية نتيجة للتنفيذ المتقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي انتهجته الدولة على مدار الأعوام الماضية، على النحو الذي مكن الموازنة العامة للدولة من تحقيق وفورات مالية لاتخاذ حزم استباقية للتكيف مع تداعيات الأزمات العالمية.

وأشارت الصحيفة، إلى أن الحكومة بادرت بتبني عدد من المبادرات والبرامج لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، واستمرت جهود وزارة المالية في تخفيف الأعباء عن المواطنين والفئات الأولى بالرعاية بحيث تتحمل الدولة أكبر قدر ممكن من الآثار 12 مليار جنيه للحماية الاجتماعية السلبية للموجة التضخمية غير المسبوقة التي أعقبت جائحة "كورونا"، وتزايدت حدتها مع اندلاع الأزمة (الروسية - الأوكرانية)، حيث تم إقرار حزمة إجراءات جديدة للحماية الاجتماعية في يوليو 2022 تتراوح بين 11 و 12 مليار جنيه لتشمل ضم مليون أسرة إضافية لبرنامج "تكافل وكرامة".

وفي الشأن الدولي، ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن رئيس وزراء بريطانيا ريشي سوناك وصف في تصريحات أمس أوضاع بلاده بـ "الصعبة"، لكنه أكد أن من مصلحة البلاد التغلب على التضخم.

ونقلت الصحيفة عن سوناك تأكيده إنه محبط بسبب الاضطراب الناجم عن إضرابات النقابات التي تمثل العمال في قطاعات من بينها السكك الحديدية والصحة.

وفي السياق ذاته، أوضحت نقابة التمريض في بريطانيا أن آلاف الممرضات والممرضين سيضربون عن العمل مجددا يومي 18 و 19 يناير المقبل، مع تأكيد مواعيد أخرى للإضراب في العام الجديد، بعد احتجاجاتهم يومي 15 و20 ديسمبر بسبب نزاع على الأجور.

ومن جانبها، أوضحت صحيفة "أخبار اليوم"، أن رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي أكدت أن مجلس المديرين التنفيذيين في مجموعة البنك الدولى وافق خلال اجتماعه على تحويل إنمائي جديد بقيمة 500 مليون دولار للحكومة من أجل دعم جهود الدولة للتوسع في شبكات الأمان والحماية الاجتماعية من خلال برنامج "تكافل وكرامة" والاستجابة للإجراءات التي تتخذها الدولة لدعم الفئات الأقل دخلا في مواجهة التداعيات الاقتصادية العالمية والصدمات الخارجية، وتخفيف وطأتها على المواطنين المستحقين للدعم النقدي وإدماج الفئات المستهدفة في أنشطة إنتاجية لربطهم في فرص التوظيف وتمكينهم من الحصول على الخدمات المالية.

وتحت عنوان "الحكومة.. البنك المركزي لم يصدر تعليمات يوقف توفير تمويلات استيراد عدد من السلع"، أشارت الصحيفة إلى أن مجلس الوزراء نفى ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي، والذي تضمن منشورا بزعم إصدار البنك المركزي تعليمات بوقف توفير التمويلات اللازمة لاستيراد عدد من السلع من بينها السيارات والهواتف المحمولة.

وأوضحت الصحيفة أن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تواصل مع البنك المركزي الذي نفي تلك الأنباء، مؤكدا أنه لا صحة لإصدار البنك المركزي تعليمات بوقف توفير التمويلات اللازمة لاستيراد عدد من السلع من بينها السيارات والهواتف المحمولة، وأن المنشورالمتداول مزيف وغير صادر عن البنك المركزي، وشدد على أن أي قرارات أو تعليمات يصدرها البنك يتم الإعلان عنها في بيانات رسمية على الموقع الإلكتروني للبنك.

وفي الشأن الدولي، أوضحت الصحيفة أن "البيت الأبيض" أعلن عن زيارة سيقوم بها وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن للصين مطلع العام المقبل من أجل مواصلة المحادثات بين البلدين، وذلك في إشارة إلى انفراجة دبلوماسية بين القوتين المتنافستين.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الزيارة ستكون الأولى من نوعها على هذا المستوى منذ عام 2018. ويأتي ذلك في الوقت الذي حذر فيه وزير الخارجية الصيني وانج يى نظيره الأمريكي أنتونى بلينكن، في اتصال هاتفي من استمرار واشنطن في انتهاج سلوك "التنمر".