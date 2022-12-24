«الصحة» تطلق 5 قوافل طبية مجانية جديدة ضمن «حياة كريمة»

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن إطلاق 5 قوافل طبية مجانية، اليوم السبت وغدًا الأحد، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وأوضحت وزارة الصحة- في بيان اليوم- أن القوافل تضم العديد من التخصصات الطبية ومنها الباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية، والنساء والولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى صيدلية تتوافر بها الأدوية كافة، مشيرة إلى أن الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية يتم تحويلها إلى المستشفيات التابعة للوزارة.

ولفتت إلى أنه من المقرر تواجد القوافل الطبية في مناطق "الخواجات" بمركز يوسف الصديق في محافظة الفيوم، و"الأحايوة" شرق مركز أخميم بمحافظة سوهاج، و"العتمانية" بمركز البداري في محافظة أسيوط، و"قونة" بمركز قلين في محافظة كفرالشيخ، و"منشأة بنها" بمركز بنها في محافظة القليوبية.