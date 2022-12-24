السبت 24 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وفاة 20 شخص فى حريق دار غير مسجلة للمسنين فى كيميروفو الروسية

حريق دار للمسنين
حريق دار للمسنين فى كيميروفو الروسية

قالت  أجهزة الطوارئ فى مدينة كيميروفو السيبيرية: إن حريقاً شب في دار غير مسجلة للمسنين فى مدينة كيميروفو السيبيرية الروسية  مما أسفر عن وفاة 20 شخصاً.

 

ونقلت الوكالة عن مسؤولي السلامة من الحرائق قولهم إن الطابق الثاني بالكامل من مبنى يأوي 20 شخصاً احترق. وتمت السيطرة على الحريق ووفقا لما نقلته وكالة تاس.

وقال التقرير إن "رجال الإنقاذ يواصلون العمل في موقع الحريق في ظل انخفاض درجات الحرارة. وبحسب أحدث بيانات فقد لقي 20 شخصاً حتفهم ".

وقال المسؤولون إن كثيراً من دور المسنين تعمل دون تسجيل في جميع أنحاء روسيا.

 

 

كيميروفو حريقا دار غير مسجلة للمسنين وفاة 20 شخص وكالة تاس

رئيس التحرير

وائل لطفي

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