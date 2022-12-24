السبت 24 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

المطربة مروة ناجى تكشف أسرار حياتها المنزلية: عندى «هس هس» فى التنظيم

المطربة مروة ناجى
المطربة مروة ناجى

كشفت المطربة مروة ناجي، عن أسرار حياتها المنزلية، قائلة:"البيت عندي هاديء بزيادة، لو رميتي الإبرة عندي في البيت هترن".

 

وأضافت مروة ناجي خلال لقاءها ببرنامج spot light، المذاع عبر فضائية صدى البلد،"أنا منظمة ببواخة، أنا وزوجي منظمين بشكل مرعب".

 

وتابعت:"الهس هس بتاعي في إني مودية، وأكتر حاجة بحبها لما يكون عندي مود، هو إني أرتب دولابي بشكل مش طبيعي، بحب أوي هدومي لكن مش دائما، لما يكون عندي مود، لدرجة إني بكوي هدومي البيتي". 

 

وأردفت:"برتب القمصان على نفس مقاسات بعضها، لو القمصان ليست على نفس المقاس بفكها وأرتبها من جديد". 

 

وأكملت المطربة مروة ناجي:"عندما يقوم آدم وآسر بتخريب تنظيم الدولاب بتبقى مصيبتهم سودة، أنا أم حنينة أوي وشديدة ببواخة، يعني أم "ميكس".

 

وأوضحت أنها تهتم بتفاصيل أولادها، خاصة عندما تذهب بهم لحلاقة الشعر، حيث تهتم كثيرا بتدريج قصة شعرهم، لافتة إلى أن أولادها تصل أعمارهم إلى الـ 11، 12 عام.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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