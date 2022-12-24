السبت 24 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

المطربة مروة ناجى تكشف مواقف صادمة لن تنساها: «الفستان اتقطع وفقدت الذاكرة على المسرح»

المطربة مروة ناجى
المطربة مروة ناجى

كشفت المطربة مروة ناجي، عن مواقف صادمة لن تنساها، قائلة: "إنها مازات تشعر بالقلق والتوترعند صعودها على خشبة المسرح".

 

وأضافت مروة ناجي، خلال لقاءها ببرنامج “سبوت لايت”، المذاع عبر فضائية صدى البلد:"الناس نازلة من بيتها عشان تنبسط، مالهمش دعوة إنتي تعبانه ولا لا، أو إن خارج المزاج"

 

وأوضحت المطربة مروة ناجي، أن الصوت ليس آلة، حيث يعتبر نعمة من عند الله سبحانه وتعالى، معقبة:"مش شرط النهاردة صوت يبقى في أحسن حاجة، وفي أبهى حالاته، لمن الناس يجب وهي مروحة تبقى في أحسن حالاتها". 

 

وأشارت إلى أنه حدث إليها الكثير من المواقف التي لا يمكن نسيانها، معقبة:"الفستان اتقطع كتير وعلطول، المشكلة إننا بنجهز من الشعر والميكب، والفستان بيكون آخر مرحلة، ومع الأسف إنه لحظة لبس الفستان وغلق السوستة بيكون بعدها خمس دقائق حتى يتم الاستعداد للوقوف على خشبة المسرح، وده حصلي أكتر من مرة".

 

وتابعت: "مره حصلتلي كارثة وفقدت الذاكرة بشكل سريع جدًا وأنا واقفة على المسرح، وأنا بغني، وانت أغنية "ياحبيب الروح" للفنان ليلى مراد"، وكان في المهرجان الصيفي في اسكندرية، في المسرح الروماني. 

رئيس التحرير

وائل لطفي

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