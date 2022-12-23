السبت 24 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

حسن الرداد: سعيد بالتطور الثقافي الفني الذي تشهده المملكة العربية السعودية حالياً

الرداد
الرداد

قال الفنان حسن الرداد، إنه يحب السينما بصورة لا يتخيلها أحد منذ طفولته، كما أنه يتابع النهضة الثقافية والسينمائية ليس فقط على المستوى المحلي بل العالمي أيضاً.

مهرجان البحر الأحمر 

وأكد الفنان حسن الرداد، خلال حواره لبرنامج "ليالي تن" مع الإعلامية بوسي شلبي، المذاع عبر فضائية "تن"، أنه يتابع ويسعد بالتطور السينمائي الذي تشهده الدول العربية الشقيقة مثل ما تشهده المملكة العربية السعودية من تطور فني الآن.

التطور الفني بالسعودية

وأضاف في حديثه، أن القوة الناعمة هي عنوان الدولة، وبالتالي نجوم الفن هم رأس الحربة لجميع الدول، وذلك لأن دورهم يكون له تأثير يتخطى حدود الوطن، معبراً: "سافرت مهرجانات بره كتير جداً وتنظيم الدول العربية للاحتفالات والمهرجانات يضاهي التنظيم في الخارج بصورة كبيرة، ووجود نجوم عالميين في مهرجان البحر الأحمر دليل قوة المهرجان".

خسن الرداد النهضة الثقافية بالسعودية ليالي تن بوسي شلبي الفنان حسن الرداد مهرجان البحر الأحمر

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وائل لطفي

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