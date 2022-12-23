مصادرة 4.5 طن لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل مصنع بالقاهرة

صادر ضباط إدارة مباحث التموين بالقاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة، 4.5 طن لحوم فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل مصنع لصناعة المواد الغذائية بدون ترخيص في القاهرة.

وتلقى اللواء محمد عبدالله، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إخطارًا من إدارة مباحث التموين بالقاهرة يفيد بضبط المدير المسئول عن مصنع لصناعة المواد الغذائية "بدون ترخيص" بمحافظة القاهرة، وبحوزته 4.5 طن مصنعات لحوم) معبأة داخل عبوات بدون بيانات ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والرائحة وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.