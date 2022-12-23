الجمعة 23 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

بعد أنباء انضمامه للنصر السعودي.. ماذا يكشف طالع برج النجم كريستيانو رونالدو؟

رونالدو
رونالدو

كشف نادي النصر السعودي، عن اقتراب النادي من التعاقد مع البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق مانشستر يونايتد السابق، بعد نشوب الكثير من المشكلات بينهم.

كريستيانو رونالدو بلا نادٍ حاليًا، بعدما فسخت إدارة نادي مانشستر يونايتد تعاقدها معه في أعقاب الحوار التلفزيوني الذي أجراه مع الصحفي بيرس مورجان، وهاجم فيه إدارة النادي والمدير الفني، إريك تين هاج.

وبعيدًا عن فنيات اللاعب وقدرته على تحقيق الفارق مع أي فريق، يمكن لتوقعات علم الفلك في أن تكشف حظوظ النجم كريستيانو رونالدو مع نادي النصر السعودي، ففي السطور تكشف خبيرة الأبراج العراقية جاكلين عقيقي حظوظ النجم البرتغالي.

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مصدر بالنصر السعودى يكشف لـ«الدستور» حقيقة انتقال رونالدو وتمثيله ملف مونديال 2030

كريستيانو رونالدو.. فخر برج الدلو 

ينتمي النجم البرتغالي إلى مواليد برج الدلو، والذي ينضم لقائمة الأبراج الهوائية، حيث يتميز أصحاب الأبراج الهوائية بالازدواجية والمزاج المتقلب.

كما يعتبرون من الأبراج الأكثر مزاجية، كما أنهم يتميزون بالمرح، ويبحثون دائمًا عن السعادة والحب، يميل أصحاب الأبراج الهوائية إلى الدخول في عدة علاقات في حياتهم، فهم أشخاص محبين التواصل ويجيدون التفاهم بشكل جيد.

ووفقًا لخبراء علم الفلك، فمواليد الأبراج الهوائية، لهم من الصفات المشتركة بينهم، وهي أنهم من الشخصيات التي تحب الانطلاق، كما أنهم يتميزون بالذكاء والثقافة، وتكوين كثير من العلاقات، بالإضافة إلى أن تفكيرهم عميق وعقلاني.

حظوظ النجم البرتغالي مع نادي النصر السعودي:

وفقًا لخبراء علم الفلك، فالنجاح حليف برج الدلو الأيام القادمة، بالإضافة إلى تحقيق الأهداف التي وضعها مؤخرًا، وهذا ما يريده النجم كريستيانو رونالدو خلال الفترة الحالية.

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آس الإسبانية تُعلن انضمام رونالدو للنصر السعودى

حذر علماء الفلك، بضرورة تجنب العصبية، والتفكير بعمق، وعدم الانسياق وراء الرغبات المزاجية، والسيطرة بشكل كبير على المشاعر التي تساهم في خسارة الكثير من النجاحات.

يميلون مواليد برج الدلو إلى أن يكونوا أقل تعبيرًا، حيث يواجهون أحيانًا صعوبة في العثور على الكلمات لتتناسب مع شعورهم من الداخل، حيث يمكن أن يكون هذا في نهاية المطاف نقطة ألم في بعض العلاقات سواء المهنية أو الاجتماعية.

كما يعد عدم الخوف من التغيير نقطة قوية أخرى لمواليد برج الدلو، التي لا تطيل كثيرًا في معرفة ما إذا كان التغيير سيئًا أو جيدًا بطبيعته، فبدلاً من ذلك يتعمقون على الفور في كيفية التعلم منه. 

البرتغالي كريستيانو رونالدو كريستيانو رونالدو خبيرة الأبراج العراقية جاكلين عقيقي برج الدلو نادي النصر السعودي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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