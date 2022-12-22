الخميس 22 ديسمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

آس الإسبانية تُعلن انضمام رونالدو للنصر السعودى

رونالدو
رونالدو

أعلنت صحيفة AS الإسبانية انضمام البرتغالي كريستيانو رونالدو لفريق نادى النصر السعودي.

وفي وقت سابق، ذكرت تقارير إعلامية أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي السابق، وصل إلى مدينة الرياض السعودية.

وبدأت أزمة رونالدو قبل انطلاق الموسم الجاري بعدما أشارت العديد من التقارير الصحفية إلى أن اللاعب يرغب في الانتقال لنادٍ يشارك في دوري أبطال أوروبا، ورفضه المشاركة في الفترة الإعدادية الخاصة بمانشستر يونايتد.

ووفقًا لما ذكرته شبكة قنوات بي إن سبورتس الإخبارية عبر حسابها على منصة التدوينات القصيرة، تويتر، فإن رونالدو وصل إلى مدينة الرياض من أجل التفاوض مع نادي النصر السعودي.

وخرج رونالدو في حوار تليفزيوني مصور مع الصحفي الإنجليزي بيرس مورجان، هاجم فيه إدارة النادي الإنجليزي وإريك تين هاج، المدير الفني للفريق، وهو ما ترتب عليه فسخ تعاقده مع النادي بعد يومين فقط من انطلاق بطولة كأس العالم، قطر 2022، والتي شارك فيها مع المنتخب البرتغالي وودعها من الدور ربع النهائي بعد الخسارة أمام المنتخب المغربي.

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وائل لطفي

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