الجمعة 23 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

«المتحدة» تعد وتوفى وتعلن عن الجزء الثانى من برنامج «الدوم»

الدوم
الدوم

كشفت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن مفاجأتها للمواهب الشابة في مختلف المجالات الفنية والإعلامية من خلال الإعلان عن الموسم الثاني من برنامج اكتشاف المواهب الشهير «الدوم» بعد النجاح الكبير الذي حققه الجزء الأول من البرنامج الذي انتهى بداية العام الجاري.

الموسم الثاني من برنامج الدوم

وركز الإعلان الجديد عن الموسم الجديد على إشادة الرئيس عبدالفتاح السيسي في إحدى كلماته بالبرنامج وبإتاحة أكبر نافذة لاختيار المواهب وتصعيدها وأنه شخصيا دعم الفكرة وأعجب بها، ليعلن الإعلان عن وفاء الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بوعودها تجاه الفائزين وعرض الأغنيات والأعمال الفنية والبرامج التي دخلها الفائزون بعد انتهاء البرنامج ومنها برامج إكسترا نيوز وبعض الأغنيات التي قدمها الفائزون.

تفاصيل الموسم الثاني من برنامج الدوم لاكتشاف المواهب

وأعلنت الشركة المتحدة عن أن الموسم الثاني من البرنامج سيكون قريبًا، وتكشف الدستور التفاصيل النهائية خلال الأيام القادمة حيث اقترب الموسم الثاني بشكل كبير من العرض بالفعل.

يستعد برنامج "الدوم" لاكتشاف المواهب الشابة، للعودة من جديد بعد النجاح الكبير الذي حققه على مدار الموسم الأول، ليكون انطلاق الموسم الثاني منه في 12 يناير 2023.

وينطلق "الدوم" في موسمه الجديد على شاشة قناة "أون" يومي الخميس والجمعة في تمام الساعة العاشرة مساء.

وفي موسمه الأول، نجح البرنامج في اكتشاف العديد من المواهب الشابة في مختلف المجالات سواء فئة التقديم التليفزيوني أو التمثيل وأيضاً الغناء، ولعل كان من ضمن أشهر الشباب الذين نجحوا في خطف قلب المشاهدين خلال عرض البرنامج، هو ابن محافظة سيناء أسامة عطية، والذي يعد من أهم وأقوى الأصوات التي شاركت في "الدوم" وحظيت بإعجاب لجان التحكيم بمراحلها المختلفة وأيضاً استحسان الجمهور التي ساعدها لتحقيق حلمها والفوز.

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وائل لطفي

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