الجمعة 23 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

فيلم «توشريت».. قصة من أحضان الأرض الذهبية في مهرجان جنوب سيناء الدولي

فيلم توشريت
فيلم توشريت

جزء عزيز وغالي على نفوس وقلوب المصريين جميعًا والوافدين إليها، فنستطيع أن نسميها أرض الفيروز أو الأرض الذهبية أو أرض الملتقى، فهي محور مهم يجمع بين عديد من الثقافات والحضارات، ومنطقة توازن دولي وإقليمي، ومقصدًا للسياحة المصرية مجتمعًا على أرض سيناء المصرية.

فتلك الأرض المقدسة هي كنز من الموروث الثقافي والتراثي استطاعت أن تحفظ مكانتها في قلوب من يقصدها داخليًا وخارجيًا.

ليجسد المخرج المصري عامر أبو حسيبة ما تكمنه المشاعر، وما تحتفظ بها النفوس من حب واعتزاز بأرض سيناء في صورة سينمائية ولوحة فنية باسم "توشريت"

ليحكي عامر أبوحسيبة، مخرج فيلم “توشريت”، أن فكرة الفيلم جاءت من الاسم أولًا، فمسمى توشريت هي في الأصل كلمة هيروغليفية  تعني أرض الجدب أي الأراضي الصخرية الجافة التي لا تصلح للحياة.

ومن هذا المسمى جاءت فكرة الفيلم،  فقررنا تحويل هذه الجملة من أرض الجدب إلى الجذب من خلال عرض نماذج مختلفة من دول مختلفة تمثل فئات مختلفة وجوانب مختلفة مثل الصناعة والدين والزراعة والانتماء.

تابع مخرج الفيلم لـ"الدستور"، أن الفيلم عرض ضمن فعاليات مهرجان جنوب سيناء الدولي، ليتضمن عرض مجموعة من النماذج من سيناء لتصبح أرض الجذب الجاذبة والمستقطبة لكل الأشخاص من كل بلاد العالم وكل من يأتي إليها.

وأصبحت أرض سيناء لا تفارق من الذاكرة لكل من يأتي إليها وتطأ قدمه ترابها الغالي، ولا يسعه إلا أن ياتي اليها مغرمًا مرة أخرى للاستمتاع بأجوائها التي لا مثيل لها.

واصل أبو حسيبة أن تحضيرات الفيلم استغرقت فترة كبيرة جدا من خلال البحث الجيد والتمعن لكي نستطيع إيصال ما نطمح اليه واستغرق التصوير 5 أيام فقط لتكون المدة الإجمالية مايقرب من 3 أشهر حتى يظهر الفيلم بهذه الصورة الإخراجية النهائية.

ليتصعد “توشريت” للمهرجانات الدولية والمحلية ليحصد عديد من الجوائز ليتابع مخرج الفيلم أنه حصل على جائزة أفضل فيلم وثائقي بمهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي لدول البحر المتوسط، جائزة الساقية الذهبية لأفضل فيلم تسجيلي قصير في مهرجان الساقية السادس عشر للأفلام التسجيلية، وجائزة لجنة التحكيم الخاصة لملتقى قصر السينما الدورة التانية.

واصل: “أني أشعر بالفخر لتتويج الفيلم بجائزة أفضل فيلم وثائقي بمهرجان العودة السينمائي الدولي، وتنويه خاص من لجنة التحكيم في مهرجان القدس السينمائي في دورته الخامسه بفلسطين”.

وتتابع الجوائز بالمركز الثالث في الدورة الـ11 لمهرجان يوسف شاهين، وأفضل مونتاج في مهرجان السلم المجتمعي للأفلام القصيرة بالعراق، أفضل تصوير بمهرجان جدة الدولي لأفلام الهواة الدورة السادسة بدولة المغرب 2020، وشهادة التقدير للتميز والإبداع بمهرجان سينيمانا للفيلم العربي بدولة عمان، جائزة لجنة التحكيم من المهرجان المصري الأمريكي للسينما والفنون بنيويورك، وجائزة الواحة التشجيعية من لجنة التحكيم في المهرجان الدولي لسينما البيئية بتونس.

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مهرجان جنوب سيناء الدولي فيلم توشريت أرض سيناء محافظة جنوب سيناء ارض الجذب

رئيس التحرير

وائل لطفي

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