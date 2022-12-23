إيميليانو مارتينيز ساخرا من تشواميني: أفسد كل شيء

كشف إيميليانو مارتينيز، حارس مرمى منتخب الأرجنتين، عن كواليس تشتيته لانتباه أوريلين تشواميني لاعب منتخب فرنسا، أثناء ركلات الجزاء بالمباراة النهائية لكأس العالم 2022 بقطر.

وتُوج منتخب الأرجنتين بطلًا لبطولة كأس العالم 2022 بقطر للمرة الثالثة في تاريخه، وذلك بانتصاره على فرنسا بركلات الترجيح بأربع ركلات مقابل 2، بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي بثلاثة أهداف لمثلهما.

وتوجه مارتينيز لـ مار ديل بلاتا مسقط رأسه في الأرجنتين، حيث احتفل مع المواطنين الذين احتشدوا هناك احتفاءً بأول لاعب من تلك المدينة يُتوج بكأس العالم.

وتصدى إيميليانو مارتينيز لركلة جزاء من كينجسلي كومان، ثم انبرى بعد ذلك أوريلين تشواميني لتسديد الركلة الجزائية اللاحقة لكنه أهدرها، ليقوم الحارس الأرجنتيني بالرقص احتفاءً بإهدار الركلة الجزائية.

وقال مارتينيز:" عندما تصديت لركلة الجزاء الأولى في النهائي علمت أن الصبي الآخر سيكون متوترًا للغاية".

وأضاف: "حاولت أن ألاعبه ذهنيًا من خلال رمي الكرة بعيدًا والتحدث معه، وقد أخطأ المرمى، وأفسد كل شيء."

وكان مارتينيز قد التقط الكرة قبل أن يسددها أوريلين تشواميني، وقام برميها بعيدًا، ما جعل حكم المباراة يُنذره بالبطاقة الصفراء.

وكشفت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم "قطر 2022"، عن الفائز بجائزة أفضل حارس مرمى في المسابقة.

وفاز إيميليانو مارتينيز لاعب منتخب الأرجنتين بجائزة أفضل حارس مرمى في كأس العالم 2022 بقطر.

ونجح إيميليانو مارتينيز في مساعدة الأرجنتين على تجاوز عقبة هولندا وفرنسا بركلات الترجيح، إضافة للحفاظ على نظافة شباكه في 3 مباريات أمام المكسيك وبولندا وكرواتيا.

وقام إيميليانو مارتينيز بالسخرية من لاعبي منتخب فرنسا عقب الفوز عليهم في نهائي كأس العالم 2022، والتتويج بالمونديال على حسابهم، ما أثار غضبًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، ومن المسئوليين الفرنسيين.