قطع الكهرباء 4 ساعات عن أرياف طنطا بالغربية غدا

أعلن قطاع كهرباء غرب الغربية التابع لشركة كهرباء جنوب الدلتا، قطع التيار الكهربائى غدا السبت عن مغذى الأرياف بمركز طنطا، وذلك من الساعة السادسة صباحا وحتى الساعة العاشرة صباحا، لإجراء أعمال الصيانة الدورية.

وأوضح قطاع كهرباء غرب الغربية، أن المناطق المتأثرة بانقطاع التيار خلال تلك المدة الزمنية بمركز طنطا، هى قرى شونى، ودفرة، ومنشية جنزور، والكرسة، وكفرالشرفا، وفيشا سليم، وصناديد، وكفرمسعود، وكفرخضر، والعوايسة، والمنشية الجديدة، وكفرالساحل، وجزء من قرية ميت حبيش القبلية، وجزء من قرية نفيا، والعزب التابعة لتلك القرى.

كانت نظمت رئاسة مركز وقطور بمحافظة الغربية، حملة صيانة وإصلاح أعطال أعمدة ورفع كفاءتها، وتركيب كشافات الإنارة الناقصة، فى الطرق الرئيسية والفرعية والشوارع فى عددا من قرى المركز بجانب المدينة، وذلك خلال 24 ساعة.

وأشرف على الحملة اللواء محمد زايد، رئيس مركز ومدينة قطور، حيث تمكنت من صيانة وإصلاح نحو 53 كشافًا وتركيب 9 كشافات ولمبات ليد جديدة فى نطاق عددا من قرى المركز بجانب المدينة، وصيانة وشد الأسلاك على الأعمدة بالإنارة العامة فى بعض المناطق، وتغيير بعض الأسلاك المتهالكة، وإزالة شدات مخالفة.