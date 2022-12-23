رحيل منى قطب زوجة الفنان التشكيلى حلمى التونى

رحلت، اليوم الجمعة، عن عالمنا، منى قطب، زوجة الفنان التشكيلي الكبير حلمي التوني.

وكتب التوني عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "رحلت منى قطب والعزاء الأحد بجامع عمر مكرم".

أما عن الفنان حلمي التوني فهو فنان تشكيلي مصري متخصص في التصوير الزيتي والتصميم، ولد بمحافظة بني سويف بمصر في 30 أبريل عام 1934، حصل على بكالوريوس كلية الفنون الجميلة تخصص ديكور مسرحي عام 1958، ودرس فنون الزخرفة والديكور.

وتولى العديد من المناصب، وأقام العديد من المعارض، سواء محلية أو دولية، وعاش بالقاهرة وبيروت والتي كانت زيارته الفنية لها لمدة 3 سنوات، كما أن العديد من الناس في مختلف دول العالم يقتنون الكثير من لوحاته، كما أن متحف الفن المصري الحديث بالقاهرة يقتني أيضا العديد من لوحاته القيمة.

وأقام العديد من المعارض الخاصة والمحلية والدولية، وهو واحد من أبرز الفنانين المتخصصين في مجال تصميم أغلفة الكتب والمجلات في العالم العربي، فأشرف على إخراج الأعداد الثلاثة الأولى من مجلة «شموع» التي أسستها الكاتبة الكبيرة والدكتورة لوتس عبدالكريم.

وعمل التوني في تصميم أغلفة الكتب، والإخراج الصحفي لعدد من دور النشر، حتى بلغ عدد أغلفة الكتب التي رسمها أكثر من ثلاثة آلاف كتاب، غير المجلات التي رسم أغلفتها أيضا.

وألّف وصوّر العديد من كتب وملصقات الأطفال، والتي نشرت بعدة لغات بواسطة المنظمات التابعة للأمم المتحدة، كما صمم العديد من الملصقات الحائطية للمسرحيات والأفلام، كما صمم لمسرح العرائس شخصيات مسرحية «صحيح لما ينجح» التي ألّفها صلاح جاهين.