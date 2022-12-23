مساء اليوم.. انقطاع المياه عن بعض مناطق مدينة نصر لأعمال التطوير

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة انقطاع المياه عن مناطق "أرض الجولف مدينة نصر – الإمداد والتموين – عمارات رامو - شباب المهندسين – منطقة سيتي ستارز – عمارات المدفعية – جزء من المنطقة السادسة)".

وذلك اعتباراً من الساعة 8 مساء اليوم الجمعة الموافق 23-12-2022 وحتى الساعة 6 صباح غدٍ السبت الموافق 24-12-2022، وذلك نظراً لأعمال إحلال وتجديد خط المياه قطر 600 مم أسفل كوبرى الجنزوى بطريق النصر مع تقاطع أحمد فخرى بمدينة نصر.



وتهيب الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بالأماكن المشار إليها تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، كما توفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب تُوزع مجاناً بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يتم الاتصال بالخط الساخن 125 أو التواصل عبر تطبيق" الواتس آب" على رقم 01206665125.

وكان قد ترأس المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، ورئيس الجمعية العامة لشركات مياه الشرب والصرف الصحى، اجتماع الجمعيات العمومية لـ8 شركات تابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، عبر الفيديو كونفرانس، وهى (الصرف الصحى بالقاهرة - مياه الشرب بالقاهرة - بني سويف - المنيا - البحيرة - دمياط - سوهاج - القليوبية)، بحضور ممثلى الجهاز المركزي للمحاسبات لمناقشة القوائم المالية والحسابات الختامية للعام المالى المنتهى فى 30/6/2022.



واستعرضت الجمعية العامة، جدول الأعمال، وتقرير تقييم الأداء للشركات التابعة، وملاحظات مراقبى الجهاز المركزى للمحاسبات، وأوصت الجمعية باتخاذ الشركات جميع الإجراءات اللازمة لتلافي تلك الملاحظات فى إطار زمني محدد، ووافقت الجمعية على اعتماد القوائم المالية والحسابات الختامية، عن العام المالى المنتهى فى 30/6/2022 لتلك الشركات.