الجمعة 23 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

قتيلين وتضرّر 400 مسكن في حريق ضخم وسط تشيلي

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

سقط قتيلان على الأقلّ وتضرّر حوالى 400 مسكن بصورة جزئية أو كلّية في حريق اندلع، مساء الخميس، في مدينة «فينيا دل مار» في وسط تشيلي، حيث أعلنت السلطات حالة الطوارئ.

وقال قائد فرق الإطفاء في المدينة باتريسيو بريتو، «إنّ شخصين قتلا في الحريق»، مشيراً إلى أنّ النيران تلتهم نحو 400 منزل.

من جهته، أعلن نائب وزير الداخلية مانويل مونسالف أنّ «رئيس الجمهورية غابرييل بوريك قرّر إعلان حالة الطوارئ بسبب كارثة عامة» في منطقة فالبارايسو حيث تقع فينيا دل مار.

- مكتب الطوارئ الوطني يعلن حالة التأهّب القصوى

ويتيح إعلان حالة الطوارئ لقائد قوات الدفاع الوطني في المنطقة تقييد الحقوق الدستورية ومصادرة جميع الأصول اللازمة لإدارة الكارثة.

وأعلن مكتب الطوارئ الوطني حالة التأهّب القصوى في فينيا دل مار، البلدة الساحلية الواقعة على بُعد 120 كيلومتراً شمال العاصمة سانتياغو، وأمر بإخلاء عدد من أحيائها من السكّان.

وزاد  من انتشار الحريق هبوب رياح تراوحت سرعتها بين 40 و50 كلم/ساعة، وحتى هبوط الليل لم تكن فرق الإطفاء قد تمكّنت من السيطرة على النيران.

ووفقاً للمؤسّسة الوطنية للغابات فقد التهم الحريق أكثر من 110 هكتارات، تجدر الإشارة إلى أن رئيس تشيلي جابرييل بوريك، أعلن أمس الأربعاء، عن أنّ بلاده سترفع في عهده مستوى تمثيلها في الأراضي الفلسطينية إلى سفارة، وذلك في كلمة ألقاها خلال حفل ميلاده مع أبناء الجالية الفلسطينية في سانتياجو.

وقال الرئيس التشيلي: إنّ «أحد القرارات التي اتّخذناها كحكومة، وأعتقد أنّنا لم نعلنه على الملأ، وأنا أخاطر بذلك الآن، هو أنّنا سنرفع مستوى تمثيلنا الرسمي في فلسطين، من قائم بالأعمال حاليًا إلى سفارة سنفتتحها في عهد حكومتنا».

تشيلي حريق ضخم تضرر مئات المنازل سقوط قتيلين اعلان حالة الطوارىء غابرييل بوريك

رئيس التحرير

وائل لطفي

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