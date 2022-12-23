الجمعة 23 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تقرير صينى: الحكومة المصرية تتخذ خطوات متسارعة لتعزيز حماية البيئة

إنتاج منتجات غذائية
إنتاج منتجات غذائية

قال مسؤول بإحدى شركات الأغذية الصينية لوكالة شينخوا، إن الحكومة المصرية تتخذ خطوات متسارعة على جميع المستويات لتعزيز حماية البيئة وإنتاج منتجات غذائية عالية الجودة وتوفير المزيد من فرص العمل للسكان.

 

ذكر التقرير، أن شركة Angel Yeast Egypt ، التابعة لإحدى الشركات الصينية الرائدة في صناعة الخميرة، بدأت يوم الأربعاء الماضي ببناء خط إنتاج جديد في مصنع يقع في المنطقة الصناعية في مدينة بني سويف في وسط مصر.

 

وعند اكتمال الخط الجديد الذي يمكن أن ينتج 20 ألف طن من منتجات الخميرة سنويًا، ستصل الطاقة الإنتاجية السنوية في المصنع المصري إلى 60 ألف طن.

 

وقال سون يو شيانغ ، المدير العام لشركة Angel Yeast Egypt ، "على مدار أكثر من عشر سنوات من التشغيل في مصر ، حققت الشركة فوائد جيدة حيث بلغت إيراداتها السنوية من النقد الأجنبي 80 مليون دولار أمريكي لمصر".

 

وقال سون لوكالة شينخوا إن الحكومة المصرية تحظى بدعم قوي وترحب بها من قبل الحكومة المصرية ، ليس فقط لأنها أوجدت ما يقرب من 900 فرصة عمل للسكان المحليين ، ولكن أيضا طورت دورة صديقة للبيئة من خلال معالجة مياه الصرف الصحي وتحويلها إلى أسمدة.

 

من ناحيته، أشاد خالد رجب رئيس هيئة تنمية مدينة بني سويف الجديدة بمحافظة بني سويف بأن شركة Angel Yeast Egypt "واحدة من أهم الشركات في بني سويف".

 

وقال رجب "إنها قفزة متسارعة على جميع المستويات من حيث تعزيز حماية البيئة وإنتاج منتجات عالية الجودة وتوفير المزيد من فرص العمل للسكان المحليين".

 

وأشار إلى أن افتتاح خط الإنتاج الجديد للمصنع يمثل نجاحًا في تحقيق أهداف الشركة وسيجذب المزيد من المستثمرين إلى المنطقة الصناعية في وسط مصر.

 

من المتوقع اكتمال خط التوسعة وتشغيله في مايو 2024. 

الحكومة المصرية الشركات الصينية الطاقة الإنتاجية الصرف الصحي المنطقة الصناعية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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