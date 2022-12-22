الجمعة 23 ديسمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«مياه المنيا»: أعمال صيانة تتسبب فى ضعف ضخ المياه لـ8 ساعات غدًا

المهندس رجب السعيد
المهندس رجب السعيد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالمنيا

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة المنيا، عن ضعف ضخ المياه بمركز ومدينة المنيا غدًا الجمعة، لإجراء أعمال صيانة بالخط المغذي للمدينة من محطة مياه بني أحمد الشرقية.

وقال المهندس رجب السعيد جبر، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا والعضو المنتدب، إن الشركة تُجري غدا الجمعة، أعمال صيانة بالخط المغذي لمدينة المنيا من محطة بني أحمد الشرقية بدءًا من الساعة العاشرة مساءً وحتي الساعة السادسة من صباح اليوم التالي السبت الموافق 24 ديسمبر ولمدة 8 ساعات.

وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي أن الهدف من هذه الأعمال هو رفع كفاءة الخدمة المقدمة وتقديم كوب ماء شرب آمن وصحي ومطابق للمواصفات الفنية والقياسية العالمية، مؤكدا علي حرص الشركة علي الانتهاء من هذه الأعمال في الوقت المحدد أو في أقل فترة زمنية ممكنة

وناشد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي أهالي مركز ومدينة المنيا والمخابز والمستشفيات والمؤسسات الحيوية توفير أحتياجاتهم من المياه طوال فترة إنقطاع أو ضعف المياه مؤكدا علي أن الشركة تقوم باستقبال شكاوي واستفسارات المواطنين من خلال الخط الساخن رقم 125 أو من خلال المحمول رقم 01271196196 أو رقم 01050509013 أو من خلال خدمة الواتساب رقم 01271269587 وستقوم الشركة بالرد علي جميع الأستفسارات وبحث كافة الشكاوي والرد عليها فورا.

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مياه المنيا ضعف ضخ المياه من مساء غدا الجمعة لمدة 8 ساعات القيام بأعمال صيانة بالخط المغذي محطة مياه بني أحمد الشرقية المهندس رجب السعيد جبر

رئيس التحرير

وائل لطفي

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