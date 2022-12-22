الخميس 22 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إغلاق جزئى لشارع السودان لمد كابلات محطة قطارات بشتيل لمدة 3 أيام

ارشيفية
ارشيفية

تجري الإدارة العامة للمرور، عملية غلق جزئي بشارع السودان وتقاطعه مع شارع جامعة الدول العربية بالاتجاهين لمدة 3 أيام لمد كابلات كهرباء لمحطة قطارات الصعيد ببشتيل، وسط تواجد الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات. 

وأفادت مصادر أمنية بأنه في إطار أعمال الإنشاءات الخاصة بمحطة قطارات الصعيد بمثلث بشتيل، سيتم مد كابلات التغذية الكهربائية للمحطة مما يستلزم تنفيذ قطع عرضي لشارع السودان وتقاطعه مع شارع جامعة الدول العربية بالاتجاهين على النحو التالي: غلق جزئي لشارع السودان بالموقع المشار إليه لمدة 3 أيام ابتداء من غداً الجمعة على أن تكون الأعمال من الساعة 12 صباحًا وحتى 6 صباحًا غدًا الجمعة ومن الساعة 12 صباحًا وحتى 5 صباحًا أيام السبت والأحد المقبلين دون تعطيل لحركة المرور.

وأضافت المصادر أن الإدارة العامة لمرور الجيزة نسقت مع الشركة المنفذة للأعمال لوضع اللوحات الإرشادية والعلامات التحذيرية وتعيين الخدمات المرورية بمحيط الأعمال لضمان أمن وسلامة المواطنين وتسهيل حركة المركبات بمنطقة الأعمال.

الإدارة العامة للمرور غلق جزئي كابلات كهرباء محطة قطارات الصعيد الخدمات المرورية حركة السيارات

رئيس التحرير

وائل لطفي

ليس هناك موضوع

الأكثر قراءة

«كابيتانو مصر».. مشروع «المتحدة» لاكتشاف مواهب كرة القدم: «انتظروهم فى الأوليمبياد»

قرارات جديدة لشركة السكر والصناعات التكاملية في تعيينات رؤساء القطاعات بالشركة

«عزمى»: خطة حكومية للتعامل مع الالتزامات الطارئة الخاصة بضمانات الديون

إغلاق جزئى لشارع السودان لمد كابلات محطة قطارات بشتيل لمدة 3 أيام

بروتوكول بين وزارة الاتصالات والهيئة العامة للمستشفيات التعليمية لتنفيذ مشروعات الميكنة والتحول الرقمي

مهارات استثنائية.. وزير الرياضة يٌبهر الحضور فى أولى حلقات «كابيتانو مصر»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

23 ديسمبر: عيد النصر

ماجد حبته

احتفال تنزانى ببصمة مصرية

أميرة عبد الكريم

كرة الثلج المسمومة فى طريقها للنيل من الطفولة

محمد العسيري

النار واللى كابشها.. فى قضية مستشفى التبرعات

كريم فرغلى

الهجوم أولًا

ماجد حبته

قناة السويس.. الهبد مستمر

محمد رفعت

في ختام حلقات " الجنائز " !

مدحت بشاى

التغيير للتطوير.. إرادة وطن

صور

الزمالك يعبر «الحدود» برباعية في الدوري

مباراة الأهلى وفاركو في الدوري المصري

مباراة الأهلي وفيوتشر في الدوري

محطة تل أبيب

المزيد

رسميًا.. نتنياهو يعلن نجاحه فى تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة

هل يعلن نتنياهو تشكيل حكومة إسرائيل الجديدة قبل إتمام المشاورات؟ «ثغرة قانونية» تدفعه لذلك

غضب فلسطيني من قرار إسرائيل باحتجاز جثمان «أبو حميد»