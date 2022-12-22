إغلاق جزئى لشارع السودان لمد كابلات محطة قطارات بشتيل لمدة 3 أيام

تجري الإدارة العامة للمرور، عملية غلق جزئي بشارع السودان وتقاطعه مع شارع جامعة الدول العربية بالاتجاهين لمدة 3 أيام لمد كابلات كهرباء لمحطة قطارات الصعيد ببشتيل، وسط تواجد الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات.

وأفادت مصادر أمنية بأنه في إطار أعمال الإنشاءات الخاصة بمحطة قطارات الصعيد بمثلث بشتيل، سيتم مد كابلات التغذية الكهربائية للمحطة مما يستلزم تنفيذ قطع عرضي لشارع السودان وتقاطعه مع شارع جامعة الدول العربية بالاتجاهين على النحو التالي: غلق جزئي لشارع السودان بالموقع المشار إليه لمدة 3 أيام ابتداء من غداً الجمعة على أن تكون الأعمال من الساعة 12 صباحًا وحتى 6 صباحًا غدًا الجمعة ومن الساعة 12 صباحًا وحتى 5 صباحًا أيام السبت والأحد المقبلين دون تعطيل لحركة المرور.

وأضافت المصادر أن الإدارة العامة لمرور الجيزة نسقت مع الشركة المنفذة للأعمال لوضع اللوحات الإرشادية والعلامات التحذيرية وتعيين الخدمات المرورية بمحيط الأعمال لضمان أمن وسلامة المواطنين وتسهيل حركة المركبات بمنطقة الأعمال.