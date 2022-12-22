بعد تحذير الصحة العالمية.. الفرق بين أغطية الوجه وكيف تحمى من الإصابة بكورونا؟

أعلنت منظمة الصحة العالمية، عن تخوفها من انتشار فيروس كورونا مجددًا، بعدما ظهرت عدد من الإصابات بعدة مناطق في الصين، حيث أكدت المنظمة، ضرورة التصدي للفيروس خاصة بعد تحوره من جديد، من خلال عودة تطبيق الإجراءات الاحترازية مجددًا.

فيروس كورونا، هو مرض تنفسي حاد يسببه، فمع تحول الفيروس إلى جائحة عالمية، حدثت تغيرات واسعة النطاق في الحياة اليومية لوقف انتشار الفيروس، من خلال تطبيق الإجراءات الاحترازية.

وفقًا لما نشره موقع «news-medical» تضمنت تدابير منع انتشار الفيروس التباعد الجسدي والاجتماعي، وممارسات النظافة الأكثر صرامة، وارتداء أغطية الوجه الواقية.

ومع تطور الوباء، يتم أيضًا تطوير المشورة حول كيفية الاستخدام الفعال لهذه التدابير الوقائية، ففي السطور التالية عدد من النصائح بشأن جميع التدابير الوقائية للتصدي للفيروس.

أقنعة وأغطية للوجه

لن تمنع أقنعة الوجه انتشار SARS-CoV-2 من تلقاء نفسها، حيث يجب استخدامها بالاقتران مع تدابير وقائية أخرى، فهناك عدة أنواع مختلفة من أقنعة الوجه المتاحة، وعلى هذا النحو، هناك نصائح مختلفة حول كيفية ارتدائها وإزالتها وغسلها بأمان.

كما يتم ارتداء أقنعة الوجه في المقام الأول لحماية الأشخاص الآخرين من مرتديها، الذين قد يكونون بدون أعراض ويمكنهم نقل الفيروس دون علمهم، فمن المهم أن نفهم الفرق بين الأشخاص الذين لم تظهر عليهم الأعراض والذين لم تظهر عليهم الأعراض.

الأقنعة الطبية

توصي منظمة الصحة العالمية، بارتداء الأقنعة الطبية من قبل أولئك الذين يعملون في مرافق الرعاية الصحية، أولئك الذين يعانون من الأعراض، الأشخاص الذين ينتظرون نتائج الاختبار، أو أي شخص ثبتت إصابته بالفيروس.

كما أن الأقنعة الطبية إلزامية لأولئك الذين يعتنون بالأشخاص الذين يعانون من أعراض COVID-19، بالإضافة إلى الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا بسبب زيادة خطر الإصابة بفيروس كورونا الشديد.

قبل ارتداء القناع الطبي ، نظف اليدين بفرك اليدين بالكحول أو بالماء والصابون لمدة 20 إلى 60 ثانية، لا تستخدم قناعًا تم ارتداؤه من قبل أو تالف ولا تلمس القناع أثناء ارتدائه.

لارتداء كمامة طبية لا تلمس سوى الأربطة الموجودة خلف الأذنين، فعادةً ما تحتوي الأقنعة الطبية على شريط معدني يجب ضغطه عند وضع القناع لأول مرة لينحني على شكل أنفك، فهذا يمنع أي فجوات في القناع قد تسمح للجزيئات المصابة بالدخول أو الخروج من الفم والأنف.

أقنعة النسيج أو القماش

يجب استخدام الأقنعة المصنوعة من القماش أو الأقنعة غير الطبية من قبل عامة الناس، فالجوانب المهمة لقناع القماش هي التهوية والملاءمة، حيث يجب أن تتكون أقنعة القماش من ثلاث طبقات من القماش.

توصي منظمة الصحة العالمية بأن تكون الطبقة الداخلية مادة ماصة، والطبقة الوسطى عبارة عن مادة غير منسوجة وغير ماصة والطبقة الخارجية عبارة عن مادة غير ماصة، حيث يجب أن يكون القناع بالشكل المناسب ليلائم أنف وخدين وذقن الفرد، ويجب تثبيته في مكانه دون الحاجة إلى تعديله.

أشخاص ممنوعة من استخدام أقنعة الوجه

يجب عدم استخدام الأقنعة للأطفال دون سن الثانية أو الذين يعانون من صعوبة في التنفس، حيث يجب أيضًا عدم استخدام الأقنعة لمن فقدوا الوعي أو غير قادرين على إزالة القناع دون مساعدة.

كما لا يوصى باستخدام قناع أثناء ممارسة الرياضة لأنه يمكن أن يقلل من قدرة الشخص على التنفس، حيث يساعد العرق أيضًا على نمو البكتيريا على القناع أثناء ارتدائه.