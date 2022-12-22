أعراض متغير BF.7 لفيروس كورونا المكتشف في الهند

وسط القلق العالمي بشأن وضع " كوفيد - 19" في الصين ، تم العثور على أربع حالات في الهند حتى الآن، وتم العثور على حالتين من عدوى BF.7 COVID" في جوجارات وأوديشا.

في أوديشا ، تم اكتشاف Omicron BF.7 في اختبار عينة في 30 سبتمبر، وبالتزامن مع هذا المتغير نرصد خلال سطور أعراضه وكيفية الوقاية.

- ما هي أعراض عدوى COVID التي يسببها "BF.7"؟

تتشابه الأعراض المرتبطة بهذا النوع مع أعراض المتغيرات الأخرى، حتى الآن لم تظهر أي أعراض للعلامة التجارية فيما يتعلق بهذا البديل، وتظهر على الأفراد المصابين بهذا النوع هي الحمى والسعال والتهاب الحلق وسيلان الأنف والتعب.

يصرح الأطباء: "بشكل عام هذه الأعراض هي أعراض" الأنفلونزا "الخفيفة، ولكن أحيانًا تظهر أعراض شديدة لدى بعض الأشخاص مثل ضيق التنفس والسعال والتعب وانخفاض مستوى الأكسجين،على الأرجح لا ينبغي أن نشعر بالقلق كثيرًا لأن السكان الهنود قد اكتسبوا بالفعل مناعة قطيع ضد الفيروس السائد، ومع ذلك، نحتاج إلى توخي الحذر لأن هذه السلالات الفيروسية كثيرًا ما تتغير، مما يجعل المناعة المكتسبة سابقًا أقل حماية".

يضيف الأطباء، أن الأشخاص في سن الرضاعة أو كبار السن ، والمرضى الذين يعانون من أمراض موجودة مسبقًا مثل القلب والرئة والكبد والكلى والسرطان والسكري وما إلى ذلك ، يجب أن يكونوا أكثر حرصًا.

لطالما كان خبراء الصحة يحذرون السكان المعرضين للخطر ليظلوا في حالة تأهب ضد COVID. كما بدأ برنامج التطعيم في الهند مع كبار السن أولاً.

- هل عدوى هذا المتحور شديدة؟

BF.7 هي سلسلة فرعية من BA.5 وكما يتضح من الوضع في الصين ، فهي تتمتع بأعلى قدرة نقل.

"BF.7 هو سلالة فرعية من BA.5 التي كانت سلالة الفيروس السائدة خلال جائحة أوميكرون الأخيرة، وقد تميزت هذه السلالة بإصابة عالية وقلة ضراوة نسبيًا (مقارنة بسلالة دلتا السابقة)، لذا فمن المحتمل أن تكون هذه السلالة الجديدة سوف تتصرف بطريقة مماثلة، أي ارتفاع معدل العدوى وانخفاض الفوعة نسبيًا.

وجدت دراسة نُشرت في مجلة " Cell Host and Microbe '' أن BF.7 لديه مقاومة تحييد أعلى بمقدار 4.4 أضعاف من المتغير الأصلي لـ COVID الذي تم اكتشافه في ووهان في عام 2020، هذا يعني أن الأجسام المضادة من الفرد كانت أقل احتمالا لتحييد أو تدمير BF.7.

وجدت الدراسة أيضًا أن مقاومة تحييد BF.7 أعلى بمقدار 10 أضعاف من متغير Omicron الفرعي ، BQ.1.