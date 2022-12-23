سعر الدولار اليوم فى مصر الجمعة 23 ديسمبر 2022

استقرت سعر الدولار اليوم الجمعة عند نفس الحدود السعرية التي أغلقت عندها أمس الخميس مع توقف حركة التعاملات داخل البنوك العاملة في السوق المصري يومي الجمعة والسبت وهما يومي الإجازة الأسبوعية للبنوك.

واتخذ البنك المركزي اليوم قرار جديد برفع سعر الفائدة مع استمرار البنك الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة على الدولار للسيطرة على التضخم، وتعرض الدستور في التقرير التالي سعر الدولار اليوم في مصر.

سعر الدولار اليوم في مصر

سعر الدولار في البنك المركزي المصري 24.6700 جنيه للشراء، و24.7456 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 24.64 للبيع، و24.69 للشراء.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر 24.64 للبيع، 24.69 للشراء.

سعر الدولار بنك CIB البنك التجاري الدولي 24.68 للبيع، و24.75 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية 24.7 جنيه للبيع، و24.75 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان 24.7 للبيع، و24.75 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي QNB24.68 للبيع، و24.75 للشراء.

سعر الدولار اليوم في بنك البركة مصر: سجلت أسعار الدولار الآن 24.65 للبيع، و24.75 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس 24.65 للبيع، و24.75 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم في المصرف المتحد 24.65 جنيه للبيع، و24.75 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم في بنك HSBC سجل: 24.65 جنيه للبيع، و24.75 للشراء.

سعر الدولار اليوم في البنك المصري الخليجي: أسعار الدولار الآن 24.72 جنيه للبيع، 24.75 للشراء.

سعر الدولار اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي: أسعار الدولار الآن 24.72 للبيع، 24.75 للشراء.

قرارات لجنة السياسات النقدية

اتخذت للجنة السياسات النقدية أمس الخميس عدة قرارات جديدة بخصوص سعر الفائدة على الودائع والقروض، حيث أعلنت لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي المصري في اجتماعها أمس الخميس، رفع سعري عائد الإيداع و الإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 16.25، و17.25% و16.75 % على الرتيب.

و تضمنت قرارات لجنة السياسات النقدية رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 16.75 %.