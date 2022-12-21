الأربعاء 21 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

البنك المركزى يحدد أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض غدًا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

يعقد البنك المركزي المصري، غدًا الخميس، آخر اجتماعات لجنة السياسة النقدية، خلال العام الجاري 2022 لتحديد أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.

وكان البنك المركزي المصري قد قرر في اجتماع استثنائي عقده في شهر أكتوبر الماضي، رفع سعر العائد على الإيداع والإقراض بمقدار 200 نقطة أساس ليصل إلى 13.25%، و14.25%، لمواجهة تداعيات الموجة التضخمية العالمية.

وعقب قرار رفع أسعار الفائدة وخفض قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي، كشف البنك المركزي المصري، أنه سيتبنى نظام سعر صرف مرنا، مع إعطاء الأولوية للهدف الأساسي والمتمثل في تحقيق استقرار الأسعار.

وأوضح أن سعر صرف قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية الأخرى سينكس، وفقا لقوى العرض والطلب.

اجتماع استثنائى استقرار الاسعار الإيداع والإقراض البنك المركزي المصر البنك المركزي المص السياسة النقدية

رئيس التحرير

وائل لطفي

قناة السويس فى قلب مصر

الأكثر قراءة

الكهرباء تقتل 3 شباب أثناء التنقيب عن الآثار فى الإسكندرية

وزير الخارجية يتوجه إلى تنزانيا للمشاركة فى احتفال ملء بحيرة سد «جوليوس نيريرى»

تأييد الحجز على أرصدة الزمالك لصالح ممدوح عباس

دفاع المتهمة بقتل والدتها فى بورسعيد: «عشيقها فض غشاء بكارتها وكانت محافظة على سمعتها»

توصيات «القومى للبحوث» لتطوير التعليم ومحو الأمية وتعليم الكبار

في ذكرى أيقونة الجمال.. نجلاء فتحى التي طلبت الزواج من صاحب «قلم رصاص»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

شركات الاتصالات لتحصيل الأموال

حسين دعسة

زيلينسكى فى البيت الأبيض.. وبايدن يعلن عن منح أوكرانيا صواريخ باتريوت

حسين دعسة

بيان مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة.. يدعم استقرار العراق.. ويثمن استضافة الأردن

إبراهيم داود

فى محبة الدكتور يحيى الرخاوى

طارق إلياس

عام جديد.. أم امتداد لعام قديم؟

ماجد حبته

قناة السويس خط أحمر

مؤمن المحمدي

تركيا رايح جى

جلال حمام

الغنوشى رجل مخابرات.. صناعة بريطانية

صور

الزمالك يعبر «الحدود» برباعية في الدوري

مباراة الأهلى وفاركو في الدوري المصري

مباراة الأهلي وفيوتشر في الدوري

محطة تل أبيب

المزيد

ترجيحات بإعلان نتنياهو تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة.. اليوم

الخارجية الأمريكية عن طرد إسرائيل للمحامى الحمورى: لدينا مخاوف من سياسة الترحيل

مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلى جنوبى المسجد الأقصى