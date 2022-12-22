الخميس 22 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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أكرم القصاص: مبادرة «حياة كريمة» أحدثت توازنًا خدميًا بين المدن والقرى

أكرم القصاص
أكرم القصاص

قال الكاتب الصحفي أكرم القصاص، رئيس تحرير جريدة اليوم السابع، إن المبادرات المصرية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي هدفها الأساسي دعم المواطن وتحسين جودة الخدمات المقدمة له.

الأزمات العالمية الحالية

وأكد "القصاص"، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن العمل الأهلي يمارس نوعًا من المشاركة المجتمعية، من خلال تقديم الدعم والتمويل للأسر الأولى بالرعاية، خاصة في ظل الأزمات العالمية التي أثرت على اقتصاد جميع الدول.

المبادرات المصرية الخدمية

وأضاف أن مبادرة "حياة كريمة" من أهم المبادرات المصرية المهتمة بتوزيع الخدمات على جميع مواطني الدولة، حيث أصبح هناك تحديث كامل للريف المصري الذي كان يعاني من التهميش بصورة كبيرة، ولهذا فإن المبادرة أحدثت توازنًا خدميًا بين المدن والقرى.

أكرم القصاص المبادرات المصرية خدمات الدولة للمواطن السيسي جودة الخدمات

رئيس التحرير

وائل لطفي

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