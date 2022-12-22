رفع آثار حادث إثر انقلاب سيارة نقل أعلى الطريق الإقليمى

نجح رجال الإدارة العامة للمرور في رفع آثار حادث إثر انقلاب سيارة نقل أعلى الطريق الإقليمي، بسبب اختلال عجلة القيادة من السائق أعلى الطريق الإقليمي، مما تسبب في إصابة 16 عاملًا.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغًا من الأهالي يفيد بوقوع حادث أعلى الطريق الإقليمي، وعلى الفور انتقل رجال المرور لمكان الواقعة، وتم الدفع بالأوناش لرفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

وبالفحص تبين أنه حال سير سيارة نقل تقل عمالًا أعلى الطريق الإقليمي القادم من محافظة الفيوم، اختلت عجلة القيادة بيد قائدها، مما أسفر عن انقلابها بنهر الطريق، مما أسفر عن إصابة 16 عاملًا، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.