ضبط 155 مخالفة تموينية بالمخابز والأسواق فى الدقهلية

اطلع الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، علي تقرير وكيل وزارة التموين بالدقهلية بشان حملات التفتيش والرقابه التموينية التي تم تنفيذها علي المخابز والاسواق والمحلات بعدد من مراكزالمحافظة..

ووجه المحافظ لاتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين ومتابعة تصرفات النيابة في المحاضر المشار إليها..

واوضح وكيل وزارة التموين بالدقهلية أن الحملات شملت المرور علي المخابز والاسواق والمحلات بمراكز ومدن ميت سلسيل وأجا والمنصورة ودكرنس والمطرية وبنى عبيد وطلخا وتمى الأمديد والسنبلاوين ونبروه ومنية النصر وشربين.

وأشار إلى أن الحملات أسفرت عن تحرير “محضر نقص وزن، 2 محضر عدم مطابقة للمواصفات 126 محضر عدم توريد أرز شعير، 6 محاضر عدم إعلان عن الاسعار، محضر بيع بأزيد من السعر، محضر عدم وجود فواتير، 3 محاضر عدم وجود شهادة صحية، 4 محاضر تبديد حرز، محضر سلع مجهولة المصدر، 5 محاضر احتكار أرز شعير، محضر تجميع دقيق بلدى، 4 محاضر غلق في مواعيد العمل الرسمية”.

وقال إنه تم التحفظ على 704.88 طن أرز شعير ، 13 شيكارة دقيق بلدى مدعم ،21 نوع من السلع غذائية شملت منتجات البان ومشروبات غازيه وحلاوة للاطفال بعدد 94 قطعة منتهيه الصلاحية واضاف انه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

وأكد محافظ الدقهلية على تكثيف حملات الرقابة التموينية بنطاق المحافظة بالتعاون والتنسيق التام فيما بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديريات التموين ، والصحة، والطب البيطرى وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين.