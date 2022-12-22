المركز الأشعرى يعقد ندوة لمعلمى المواد الشرعية بمعاهد أزهر أسوان

عقد المركز الأشعري بالأزهر الشريف، اليوم، بقاعة الإمام متولي الشعراوي بأسوان، ندوة لمعلمي المواد الشرعية بمعاهد منطقة أسوان الأزهرية.

حاضر فيها فضيلة الدكتور عبدالفتاح العواري، عضو مجمع البحوث الإسلامية، عميد كلية أصول الدين الأسبق، وفضيلة الأستاذ الدكتور محمد يسري جعفر، نائب أستاذ العقيدة والفلسفة بكلية أصول الدين جامعة الأزهر بالقاهرة.

وذلك بحضور فضيلة الشيخ أحمد هاشم رئيس منطقة أسوان الأزهرية، وفضيلة الدكتور سيد حسن مدير عام المنطقة للعلوم الشرعية والعربية، وفضيلة الأستاذ الدكتور كامل جاهين عميد كلية الدراسات الإسلامية بنين بأسوان، وفضيلة الشيخ مرتجي عبدالرؤوف مدير عام منطقة وعظ أسوان، وفضيلة الدكتور نادي الأزهري العميد الأسبق لكلية الدراسات الإسلامية بنين بأسوان.

وتضمنت المحاضرة الحديث عن المنهج الأشعري، ومميزاته، وأهم معالمه، ودوره في مواجهة الغلو والتيارات المتطرفة، والحديث عن المفهوم الصحيح للعقيدة وما ينبغي على المسلم وطالب العلم الالتزام به تجاه دينه وعقيدته، والتأكيد على دورهم ومسؤوليتهم كمعلمين في تنشئة الأجيال وتعريفهم بدور الأزهر الشريف في بث ونشر العقيدة السليمة في إطار المنهج النبوي الشريف.