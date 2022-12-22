«التعليم» تنظم احتفالية لمكافحة الفساد بمدرسة الخديوية الثانوية العسكرية بنين

نظمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، احتفالية لمكافحة الفساد بمدرسة الخديوية الثانوية العسكرية بنين.

وأكدت الدكتورة راندة شاهين رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام، في كلمتها التي ألقتها نيابة عن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أهمية الاحتفال بمكافحة الفساد، في ظل توجهات القيادة السياسية لمكافحة الفساد في كل مجالات العمل في أجهزة الدولة؛ للعمل على بناء الإنسان القادر بسلوكياته الإيجابية إلى الإسهام بفاعلية في بناء مصر الجديدة، مشيرة إلى أن المجتمع القوي هو الذي يتصف بالنزاهة والأخلاق الحميدة، فإن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قد ضَمّنت القيم الإيجابية في مناهجها من خلال سرد كتاب كامل لذلك، ومراعاة هذه الأهداف في المنظومة المطورة للمناهج الجديدة.

وقالت رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام، إن الفساد آفة من آفات المجتمع المعاصر، ولقد انتشرت هذه الظاهرة بكثرة في الآونة الأخيرة، وهي ناتجة عن بعض التراكمات، مؤكدة أهمية نشر التوعية المجتمعية لهذه الظاهرة الخطيرة، ومدى تأثيرها على المجتمع والأفراد وتنمية دورهم في مكافحتها والقضاء عليها، مشيرة إلى أن المدرسة تعمل على تنشئة جيل يعي مفهوم الفساد، فالمدرسة هي موطن الطلاب الثاني بعد منازلهم، وهنا يأتي دور المعلمين في تدريس طلابهم مفهوم الفساد وأشكاله وتوضيح مخاطره وتأثيره على المجتمع الذي ينتمون إليه.

وخلال الاحتفالية، تفقد الحضور معرضًا لطلاب مديرية القاهرة يتضمن منتجات كل من (تربية زراعية - مكتبات - مجال صناعي- اقتصاد منزلي- تربية نفسية- تربية فنية- ومشغولات يدوية- ورسوم تعبر عن مفهوم "لا للفساد" لدى الطلاب، وصناعات صديقة للبيئة مثل سيارة ذاتية الشحن، بجانب معرض للتربية النفسية، بالإضافة إلى تقديم طلاب مدرسة الخديوية الثانوية العسكرية عدد من العروض الرياضية والفنية المختلفة.