«مصر الخير» تطلق حملة «سكن ودفا» من الصعيد للأسر الأولى بالرعاية

شهدت محافظة الأقصر فعاليات أكبر حملة مساعدات “سكن ودفا" لدعم الأسر الأولي بالرعاية من قلب صعيد مصر والتي تنفذها مؤسسة "مصر الخير" عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي حيث انطلق توزيع المساعدات على مراكز المحافظة بدأت اليوم بقرى "الكولة، ساحل القرايا“ بمركز إسنا وتم توزيع الوجبات الساخنة والكراتين المواد الغذائية وأيضًا البطاطين والألحفة مع الإعداد لتوزيع كسوة الشتاء على الأطفال وكبار السن وتم مراعاة توصيل المساعدات إلى منازل المستفيدين مباشرة تيسيرًا عليهم.

وقال المهندس أحمد علي المدير التنفيذي للبرامج بمؤسسة "مصر الخير" إن حملة الشتاء تستهدف وتأمين المتطلبات الأساسية من الغذاء والكساء والغطاء والسكن الآمن خلال فصل الشتاء والذي كثيرًا ما يكون مصدر خطر لهذه الفئات لانخفاض درجات الحرارة وهطول الأمطار والتي تصل حد السيول في بعض المناطق ولذلك تستعد المؤسسة لمواجهة الشتاء بالخدمات المتعددة التي تقدمها للأسر الفقيرة لإعانتهم على تحمل الأعباء التي تواجههم.

ومن جانبه قال خالد عمران مدير مكتب مؤسسة "مصر الخير" بمحافظات الأقصر وقنا والبحر الأحمر إننا بدأنا حملة الشتاء في محافظتي قنا والاقصر حيث شهدت الحملة مجموعة من الأنشطة التي تتضافر من خلالها جهود كافة قاعات مؤسسة "مصر الخير" حيث انه في محافظة الأقصر جارِ الاستعداد الكامل لتسقيف 50 منزل بالخرسانة من منازل أهالينا وأسرنا المستحقة المنتشرين في قرى ونجوع محافظة الأقصر كما قمنا بتنفيذ حملة "ستر وعافية" بالتعاون مع التحالف الوطني للعمل الأهلي استهدفنا فيها قريتين هي الدير ونمسا بمركز اسنا وقمنا بتوزيع ألف وجبة خلال الأيام الجارية مع قافلة "ستر وعافية" لنحو 350 أسرة من أهالينا في مركز إسنا ونعمل أيضًا في مبادرة الإطعام وخلال الشهر الرابع نوفر كل يوم 250 وجبة لأسرنا المستحقة في مختلف القرى والتوابع.



وبالنسبة لحملة الشتاء هذا العام أشار خالد عمران فلدينا مجموعة من الأنشطة المتنوعة في محافظة الأقصر بتوزيع كراتين الأغذية وكارت مشتريات المواد الغذائية بالإضافة إلى البطاطين والألحفة حيث قمنا بتوزيعها على نحو ألف أسرة من المستحقين كما نقوم بتوزيع سلع تموينية لنحو ألف مسن بالمحافظة وكذلك توزيع الملابس الشتوية للأطفال المستحقين من طلاب التعليم المجتمعي حيث أن لدينا 75 مدرسة من مدارس التعليم المجتمعي في الأقصر.

كما يوجد تنسيق كامل مع مديرية التضامن بالأقصر في نشاط التوسع في إنشاء المدارس المجتمعية وقمنا بتحديد المناطق التي تمثل اجتياحا لبناء مدارس التعليم المجتمعي بالإضافة لتحديد احتياجات من جمعيات أهلية للتوسع في قاعات رياض الأطفال من سنة إلى 4 سنوات بالإضافة للمشروعات المولدة للدخل للتوصل لتمكين اقتصادي لشبابنا بالأقصر.



وفيما يتعلق بمحافظة قنا فقال لقد بدأنا في حملة الشتاء سواء توزيع الف كراتين الأغذية المختلفة لنحو الف أسرة مستحقة والبطاطين والالحفة والملابس الشتوية للأطفال وكارت مشتريات مواد غذائية ونستهدف 750 مسن من اهالينا المستحقين بالإضافة للمشاركة في مبادرة اطعام الطعام في الشهر الرابع ونستهدف 250 وجبه في القرى والتوابع والنجوع المختلفة في قنا وكذلك نعمل في تسقيف خرساني لعدد 50 منزل للأسر المستحقة كما نفذنا قافلة " ستر وعافية" بالتعاون مع التحالف الوطني للعمل الأهلي ونستهدف فيها قريتين هما دندرة والطويرات وقمنا بتوزيع البطاطين عدد 200 أسرة مستحقة كما يوجد في قنا 100 مدرسة مجتمعية ونستهدف طلابنا في حملة الشتاء فلدينا 4000 آلاف طالب وطالبة بالمدارس في القرى الأكثر احتياجًا في قنا.



وحول نشاط الغارمين في قنا والأقصر وفي إطار المبادرة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي "مصر بلا غارمين" قال إن هناك تنسيق مع اللجنة الوطنية للغارمين والغارمات فإنه جارِ حاليًا تشكيل لجنة من مديرية التضامن ومؤسسة "مصر الخير" ومجموعة من قيادات المجتمعية والطبيعية بحيث نصل أن مصر بلا غارمين وغارمات خلال الفترة القادمة.



وأشار إلى أنه فيما يتعلق بمحافظة البحر الأحمر فإنه يجري الاستعداد لافتتاح مدرسة عمر بن الخطاب بمركز رأس غارب بالتنسيق الكامل مع مديرية التربية والتعليم وهي من المدارس التي نفخر أننا عملنا عليها بالتطوير الإنشائي بالإضافة لسلسلة من الأنشطة التنموية المختلفة من خلال بناء قدرات المعلمين والقيادة المدرسية ومجالس الأمناء والأنشطة المدرسية التي ندعم فيه طلابنا ومن المنتظر افتتاح المدرسة خلال شهر يناير أو فبراير المقبل بحضور اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر والمهندس طارق الملا وزير البترول.