زراعة النواب: الوادى الجديد من المحافظات الواعدة فى الزراعة والاستثمار

قال النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن محافظة الوادي الجديد تعد من المحافظات الواعدة، حيث تمثل مساحتها نحو ٤٠ في المائة من مساحة الدولة المصرية، كما أنها تعد أمل ومستقبل مصر في الزراعة والاستثمار الزراعى، لما نراه من مشروعات كبيرة وجيدة بها.

جاء ذلك خلال لقاء محافظ الوادى الجديد، اللواء محمود الزملوط، مع وفد لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، الذى يزور المحافظة حاليًا لتفقد عدد من المشروعات في قطاعى الزراعة والرى بالوادى الجديد.

وثمن النائب هشام الحصرى، جهود ودور اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، في تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي بتسهيل خطوات الاستثمار الزراعى والتنمية بها واستغلال موارد المحافظة.

وقال رئيس اللجنة البرلمانية، إن لجنة الزراعة تتبنى مشكلات الزراعة والرى في الوادى الجديد، لاسيما مشكلة الرى المتمثلة في أهمية تقنين استخدام الآبار الجوفية لتحقيق التنمية المستدامة، والمشكلة الثانية هى سوسة النخيل.

وشدد عضو مجلس النواب، على دعم اللجنة الفلاح في كل مكان، مستعرضًا جهود اللجنة في حل مشكلة تغطية مصرف السيل في أسوان بتكلفته ٣٦٥ مليون جنيه، بالإضافة إلي جهود اللجنة في رفع أسعار توريد المحاصيل مثلما تم مؤخرًا في محصول قصب السكر.

ويضم الوفد البرلمانى الذى يزور الوادى الجديد، النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، النائب صقر عبدالفتاح صقر، وكيل اللجنة، النائب حسن عيسي سليمان، وكيل اللجنة، النائب مجدي ملك، النائب عادل صلاح عامر، النائب عامر الشوربجي، النائب أسامة فتحى، النائب عادل عبدالوهاب حماد، النائب أحمد إبراهيم البنا، والنائب إبراهيم محمد عبدالله الديب، ومن أمانة اللجنة أحمد العقاد، ويحيى جلال، وعادل حسن.