الخميس 22 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

«حياة كريمة» تنظم حوارًا مجتمعيًا للاستماع لشكاوى المواطنين في الغربية

حياة كريمة
حياة كريمة

نظمت مؤسسة "حياة كريمة" بمحافظة الغربية، حوارًا مجتمعيًَا لقرى المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وبالتنسيق مع محافظة الغربية بقرى مجلس قروي محلة حسن وبتنظيم فريق متطوعي المؤسسة.

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وتم استعراض أهداف المبادرة والمشروعات التنموية التي تقدمها من تطوير البنية التحتية وكذلك التدخلات الاجتماعية والتمكين الاقتصادي والتنمية البشرية التي سيتم تقديمها.

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وعقب ذلك تم فتح باب المناقشات والاستماع لمطالب ممثلي قرى وعزب مجلس قروي محلة حسن والتي تركزت معظمها حول خدمات الصرف الصحي والغاز الطبيعي وخدمات الكهرباء والاتصالات ورصف شبكة الطرق وكذلك المنشآت التعليمية والرياضية والصحية، وخلال الحوار المجتمعي تم تلقي العديد من طلبات الأهالي والتي يتم فحصها من خلال مؤسسة "حياة كريمة".

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التدخلات الاجتماعية البنية التحتية التمكين الاقتصادي الصرف الصحي المبادرة الرئاسية حياة كريمة المبادرة الرئاسية المشروعات التنموية تطوير البنية التحتية شكاوى المواطنين لمبادرة الرئاسية حياة كريمة

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